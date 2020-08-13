Завтра Баку будет во власти северо-западного ветра

Обнародован прогноз погоды на 14 августа.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами ожидаются дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть западный ветер, места усилится. Температура воздуха составит ночью 19-23, днем 30-35, в горах ночью 11-15, днем 16-20 градусов тепла.

14-15 августа на фоне усиливающегося на Абшеронском полуострове ветра хазри ожидаются близкие к климатической норме температурные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.