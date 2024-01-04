Обнародован прогноз погоды на 5 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью оставит 5-8° тепла, днем — 9-14 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем, начиная с западных районов, временами возможны осадки, в горных районах выпадет снег, местами осадки примут интенсивный характер. В некоторых районах временами будет туман. Днем западный ветер будет временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем — 10-15° тепла, в горах ночью — 0-5° мороза, днем — 2-7 ° тепла.