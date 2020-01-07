Завотделом МЭПР: Лесные пожары в Австралии — большая угроза для нашей планеты

«Гибель миллионов живых существ в результате широкомасштабных лесных пожаров в Австралии приводит к резкому нарушению экосистемы».

Об этом заявил завотделом министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде.

По его словам, этот пожар, ставший причиной гибели сотен миллионов представителей флоры и фауны, является большой угрозой не только для локального места, но и для всей планеты : «Мы надеемся, что в ближайшее время пожар будет потушен».

Представитель министерства напомнил, что лесные пожары последних лет приводят к человеческим потерям, уничтожению тысяч гектаров лесной территории, зеленых насаждений: «В результате глобальных климатических изменений и антропогенного воздействия в мгновении ока уничтожаются леса, флора и фауна».

Напомним, что с момента начала пожара в Австралии сгорели около 7 млн гектаров территории, погибли как минимум 24 человека и сотни миллионов животных.(report)