Завотделом МЭПР: Лесные пожары в Австралии — большая угроза для нашей планеты

«Гибель миллионов живых существ в результате широкомасштабных лесных пожаров в Австралии приводит к резкому нарушению экосистемы».

Об этом заявил завотделом министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде.

По его словам, этот пожар, ставший причиной гибели сотен миллионов представителей флоры и фауны, является большой угрозой не только для локального места, но и для всей планеты : «Мы надеемся, что в ближайшее время пожар будет потушен».

Представитель министерства напомнил, что лесные пожары последних лет приводят к человеческим потерям, уничтожению тысяч гектаров лесной территории, зеленых насаждений: «В результате глобальных климатических изменений и антропогенного воздействия в мгновении ока уничтожаются леса, флора и фауна».

Напомним, что с момента начала пожара в Австралии сгорели около 7 млн гектаров территории, погибли как минимум 24 человека и сотни миллионов животных.(report)

| 2020-01-07T22:23:09+00:00 7 января 2020, 22:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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