Завершивший карьеру Джанлуиджи Буффон станет новым главой делегации сборной Италии. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Эта должность оставалась вакантной с января после смерти бывшего форварда сборной Италии Джанлуки Виалли от рака поджелудочной железы.

Буффон приступит к работе в сентябре, когда национальная команда проведет матчи отборочного турнира Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Украины, передает РБК.

«Я немедленно отдаю себя в распоряжение Роберто Манчини и его команды. Я всегда думал, что в сборной важны не медали на груди, а самоотверженность, жертва, отзывчивость по отношению к товарищам и персоналу. И эти качества всегда были со мной и будут сопровождать меня даже вне поля», — заявил Буффон.

Буффон 2 августа в возрасте 45 лет объявил о завершении карьеры. В составе сборной Италии Буффон провел рекордные 176 матчей, выиграв чемпионат мира 2006 года и серебро Евро-2012.