Завершились съемки фильма производства киностудий «Узбекфильм» и «Беларусьфильм» «Узбечка» об уроженке Шамахы, азербайджанке Зибе Ганиевой.

Об этом АПА сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Отмечено, что в основу сюжета фильма легла судьба Зибы. Детство Зибы, отец которой был репрессирован, прошло в Узбекистане, и на войну она отправилась из Узбекистана. Ее мать была узбечкой.

Она получила мировую известность как снайпер, уничтоживший 129 фашистов, за что была награждена орденами.

С народным артистом Азербайджана Мехти Мамедовым у нее сложились дружеские отношения во время учебы в Институте театрального искусства в Москве. Ее знакомство и большая дружба с Тахиром Салаховым тоже начались в Москве. После того, как Таир Салахов нарисовал портрет Зибы Ганиевой, скульптор Джалал Гарьягды посвятил ей свое произведение «Снайпер Зиба Ганиева».

Зиба Ганиева скончалась в 2010 году в Москве.