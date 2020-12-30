Завершено перечисление единовременных выплат на сумму 190 манатов

Министерство труда и социальной защиты населения завершило перечисление единовременных выплат в размере прожиточного минимума нынешнего года (190 манатов) для безработных и малообеспеченных лиц с неформальной занятостью, потерявших работу из-за ужесточения действующего в нашей стране особого карантинного режима.

Как сообщили в министерстве, этим лицам отправлены соответствующие СМС-уведомления на телефонные номера, которые они указали при обращении для регистрации. После получения СМС-сообщения они могут получить перечисленные средства посредством предоставленных им банковских карт в банкоматах соответствующих банков.