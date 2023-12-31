С завтрашнего дня в Азербайджане за организацию перевозчиком пассажироперевозок на такси без пропуска должностные лица будут оштрафованы на 200 манатов, юридические лица — на 1000 манатов.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в поправке в Налоговый кодекс.

В случае повторного совершения в течение года со дня вступления в силу административного взыскания за организацию перевозчиком пассажироперевозок на такси без карты пропуска должностные лица будут оштрафованы в размере 400 манатов, юридические лица – в размере 2000 манатов.

За перевозку пассажиров на такси без пропуска и нарушение правил пассажиро- или грузоперевозок автомобильным транспортом штраф составляет 40 манатов.

За повторное совершение в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании, лицо, получившее это взыскание за пассажироперевозки на такси без пропуска или за нарушение пассажиро- или грузоперевозок автомобильным транспортом, будет оштрафован в размере 80 манатов.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.