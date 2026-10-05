Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о начале новой избирательной кампании после своего поражения в первом туре выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию. Это будет гонка, в которой участвуют всего два кандидата, и где мы сможем [четко] показать разницу между нашими предложениями», — сказал бразильский лидер на пресс-конференции.

Также он отметил, что второй тур выборов станет «моментом истины».

«Это время показать истинный облик Бразилии сегодняшнего дня и той Бразилии, которую мы хотим построить», — добавил политик.

4 октября в Бразилии состоялись выборы, которые могут стать историческими. В случае победы Лула да Силва пойдет на четвертый президентский срок.