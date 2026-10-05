Нобелевская премия по физиологии и медицине в понедельник присуждена Карлу Дейссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю за исследования в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

Как передает # со ссылкой на AP, объявление лауреатов состоялось в Каролинском институте в Стокгольме и ознаменовало начало Нобелевской недели.

Нобелевский комитет отметил ученых «за открытия, ведущие к развитию оптогенетики, которая позволяет включать или выключать активность отдельных нервных клеток в живом мозге».

«Этот метод сейчас используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга», — говорится в сообщении комитета в социальной сети X.

В этом году размер денежной части Нобелевской премии составляет 12 млн шведских крон (около $1,2 млн).