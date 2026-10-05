Процентная ставка, указанная в предложении по онлайн-кредиту, сама по себе не позволяет определить, какую сумму придётся вернуть. В стандартной форме информирования о потребительском кредите Центрального банка Азербайджана отдельно указываются годовая процентная ставка, комиссии, другие платежи и фактическая годовая процентная ставка (ФГПС).

Действующие правила управления кредитными рисками для небанковских кредитных организаций (НБКО) также устанавливают порядок расчёта ФГПС. Поэтому ставка, которую заёмщик видит на экране, — лишь один из показателей, на которые следует обратить внимание при оценке предложения.

Процентная ставка — лишь часть условий кредита

Годовая процентная ставка определяет, под какой процент выдаётся кредит. Однако помимо процентов могут взиматься комиссии и другие платежи. Из-за этого два предложения с почти одинаковыми ставками могут заметно различаться по условиям погашения.

Предположим, человеку понадобились деньги на непредвиденные расходы по дому и он выбирает между двумя кредитами с похожими ставками. Чтобы увидеть разницу, нужно сопоставить не только проценты, но и срок кредита, ФГПС, возможные комиссии и график платежей. Такой подход помогает оценить будущие обязательства, не полагаясь на одну цифру.

ФГПС помогает сравнивать расходы по кредиту

Фактическая годовая процентная ставка позволяет оценить проценты и связанные с кредитом расходы в годовом выражении. В стандартной форме информирования Центрального банка она указывается отдельно, наряду с другими сведениями о стоимости кредита.

Это важно учитывать и при выборе онлайн-кредита в НБКО. Одинаковая сумма кредита ещё не означает одинаковых условий: комиссии влияют на размер расходов, а срок — на график погашения. Поэтому обычную процентную ставку и ФГПС не следует воспринимать как один и тот же показатель.

Важно учитывать не только срок кредита, но и свою платёжеспособность

При более длительном сроке кредита ежемесячный платёж может быть ниже. Но небольшой платёж сам по себе не означает, что кредит подходит заёмщику по его финансовым возможностям. Чтобы понять, какая часть дохода будет уходить на погашение нового кредита, необходимо учесть уже имеющиеся кредитные обязательства, аренду жилья, регулярные платежи и другие необходимые расходы.

Если взять в долг больше, чем требуется, нагрузка на бюджет в последующие месяцы может возрасти. В стандартной форме информирования о потребительском кредите в Азербайджане также предусмотрены сведения об условиях досрочного погашения. Поэтому к условиям договора стоит возвращаться и в течение срока выплат, особенно если появляется возможность погасить кредит раньше.

С действующими условиями онлайн-кредитования в разных НБКО можно ознакомиться в официальных источниках самих организаций. Информация о доступных суммах кредита и условиях подачи заявки в KredAqro размещена на https://kredaqro.com/onlayn-kredit/.