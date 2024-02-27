По оценкам минобороны, Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров с различными снарядами после личной встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и Владимира Путина в сентябре прошлого года. Этого количества достаточно для примерно 3 миллионов выстрелов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

В обмен на поставки оружия в Россию Северная Корея получает продукты питания и другие предметы первой необходимости, которых в КНДР наблюдается большой дефицит, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.

Также министр заявил, что Россия, вероятно, также предоставила КНДР спутниковые технологии, поскольку в ноябре КНДР вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три в этом году.

Оборонное министерство также прогнозирует, что масштабы военной технологической помощи России, вероятно, расширятся в будущем и, скорее всего, РФ предложит Северной Корее в обмен на снаряды технологии, связанные с авиацией. (israelinfo.co.il)