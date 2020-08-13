Зариф прибыл в Бейрут

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в четверг вечером в Бейрут. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщили в пресс-службе иранского МИД.

«Глава МИД Ирана планирует провести переговоры с рядом ливанских властей. Стороны будут обсуждать последствия взрыва в порту Бейрута и помощь со стороны Ирана», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

9 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил посольство Ливана в Тегеране, чтобы подписать мемориальную книгу в честь жертв разрушительного взрыва в ливанской столице.

| 2020-08-14T00:19:11+04:00 14 августа 2020, 00:19|12345 (Пока оценок нет)
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