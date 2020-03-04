Запретом делу не поможешь: как с легкостью нашлись 350 млн евро на охрану границ

Ситуация с проникновением «новых-старых» беженцев из Турции в ЕС все более усугубляется. Как передает Euronews, зафиксированы попытки проникновения 400 человек в Венгрию — это значит, что уже есть те, кто сумел обойти несколько границ внутри самого Европейского Союза. Судя по всему, идет нарастающий вал новой нелегальной миграции в Европу.

Например, глава МИД Венгрии Петер Сиярто ожидает наплыва до 100 тысяч сирийских мигрантов в ближайшее время. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свою границу и готов помочь это сделать Белграду.

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

Сиярто же прибыл в Белград, чтобы обсудить с властями Сербии усиленные меры по контролю границ в связи с миграционной ситуацией в Сирии и Турции. «В ближайшие недели можем ожидать прилив около 100 тысяч мигрантов. Вашему министру внутренних дел Небойше Стефановичу я сказал, что мы защитить свою границу, несмотря на то, каково будет давление, потому что это обязанность государства. Безопасность границ и нашего населения должны быть на первом месте», — заявил глава МИД Венгрии в эфире национального ТВ Сербии.

Он отметил, что Будапешт готов помочь и Белграду с охраной южной границы с Северной Македонией. «Когда у вас в прошлые годы было критично, мы отправили 600 наших полицейских, и сейчас их 20 на границе с Северной Македонией. И нам чехи, словаки и поляки помогали, когда под ударом была наша граница», — сказал, как передает РИА Новости, Сиярто.

Понять восточных европейцев можно – не они были инициаторами развязывания войны в Сирии, и не они агитировали за прием в Европе всех бегущих из горячих точек. Вина за те необдуманные шаги лежит на руководстве европейских супердержав. Но вряд ли эти обстоятельства помогут им преодолеть стремление огромных потоков беженцев добраться до благополучного Запада.

Турция уважает право мигрантов на переезд в любую страну, которую они также считают безопасной. Анкара не намерена принуждать беженцев оставаться на турецкой территории и не брала на себя подобных обязательств. Об этом заявил 3 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

По словам министра, структуры ЕС должны проявлять уважение к общечеловеческим ценностям, в том числе, в миграционной сфере. Чавушоглу напомнил, что Турция неоднократно на самых различных платформах заявляла, что не сможет осилить нагрузку от нового потока беженцев, появившихся на фоне гуманитарного кризиса в Идлибе.

«Турция неоднократно призывала мировое сообщество к солидарности в вопросе беженцев, однако не получила должной поддержки», — подчеркнул турецкий министр.

При этом Чавушоглу напомнил, что Анкара до сего дня выполняла все свои обязательства.

А тем временем обеспокоенное неожиданными событиями руководство ЕС прилетело к турецко-греческой границе: во главе с председателем Еврокомиссии (глава Кабмина ЕС) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета (президент ЕС) Шарлем Мишелем.

ЕС выделит Греции 700 млн. евро из-за обострения ситуации с мигрантами. Финансовая помощь пойдет на усиление охраны ее границ, заявила, как передает DW, Урсула фон дер Ляйен. €350 млн уже доступны для Афин, сказала она.

А европейская пограничная служба Frontex направит к греческим границам дополнительные суда береговой охраны, самолет и несколько сотен специалистов.

В свою очередь Шарль Мишель призвал власти Турции придерживаться соглашения о беженцах, заключенного с ЕС в 2016 году.

Но претензии тут неуместны. Первое лицо Европы, очевидно, забывает, что даже по оценке ООН, Турция с 2015-го приняла и содержала до сих пор около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Построила для них городки, организовала бесплатное питание. За все это время ЕС не перечислил Турции и половины оговоренных в соглашении денег на содержание этих самых беженцев.

А сегодня вдруг с легкостью нашлись 350 млн. евро на охрану границ Греции, и вскоре поступит еще столько же. Как это понимать?

Ведь если бы Брюссель своевременно выделил деньги Турции, может сегодняшние события и не случились бы.

А так, мигранты с турецкой стороны не оставляют попыток проникнуть на территорию Греции. Некоторые нелегалы пытаются повредить заградительные ограждения, другие отправляются на греческий берег вплавь через реки.

И это ведь только начало. Желающих проникнуть в ЕС из Турции несколько миллионов. И весьма сомнительно, что одними запретами Европе удастся совладать с ними. Очевидно, уже скоро Брюссель будет вынужден задуматься над достижением нового миграционного соглашения с Турцией. Канцлер Германии Ангела Меркель уже высказалась за создание на севере Сирии зоны безопасности для беженцев.