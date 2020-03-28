Запрет на деятельность ТЦ касается всей территории Азербайджана

22 марта 2020 года Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о закрытии всех действующих на территории Азербайджана крупных торговых центров.

Исключение составляют действующие при этих ТЦ аптеки и продуктовые магазины.

Закрытие крупных ТЦ Оперативный штаб при Кабмине объяснил необходимостью усиления мер противостояния распространению коронавируса в стране.

# связалось с представителями некоторых районных ИВ, чтобы выяснить, выполняется ли решение Оперативного штаба.

Как сообщил # первый заместитель главы ИВ Гянджи Рафик Шафиев: «Все действующие в Гяндже торговые центры были закрыты сразу же после решения Оперативного штаба».

По словам помощника главы исполнительной власти Исмаиллы Асимана Мовсумова, на территории их района все торговые центры закрылись 25 марта.

Отвечая на вопрос корреспондента #, заведующий отделом территориального управления ИВ Шеки Рафаил Манафов сообщил, что приказом главы исполнительной власти создана рабочая группа, которая, начиная с 27 марта, обеспечит закрытие всех действующих торговых центров. «На территории района будут действовать только продуктовые маркеты», — заявил Рафаил Манафов.

Признаться, мы обрадовались тому, что в крупных городах и административных центрах страны поняли, что на этот раз все серьезно — шутки с коронавирусом не проходят, и бросились исполнять решение Оперативного штаба. Однако, после звонка в ИВ Закатальского района, наша радость мгновенно улетучилась: похоже, в этом районе никто и не думает закрывать торговые центры.

«Торговые центры продолжают действовать на всей территории района», — сообщил нам дежурный исполнительной власти Загатал Валех Газилов.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Джалал Исаев заявил #: «Действующие торговые центры, где всегда большое количество людей, являются одним из факторов распространения коронавируса. Запрет на деятельность торговых центров касается всей территории Азербайджана». Главный инфекционист Минздрава считает: «То, что торговые центры продолжают работать — это нарушение закона».

Видимо, у нас недостаточно принимать решения, надо еще и контролировать их исполнение…