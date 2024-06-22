Разрешение США, позволяющее ВСУ наносить удары по военным объектам в России, не распространяется на ключевые российские аэродромы, пишет The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников, пожелавших не называть своих имен. Эти аэродромы Москва использует для запуска истребителей, обстреливающих украинскую территорию в том числе планирующими бомбами, наносящими в данный момент наибольший ущерб Украине.

По словам собеседников издания, США ограничили Украину расстоянием стрельбы до 100 километров от границы вглубь России. Американские чиновники в ответ на просьбу TWP прокомментировать данную информацию заявили, что она не соответствует действительности, однако не назвали точное расстояние, на которое ВСУ разрешено бить оружием США.

«США согласились разрешить Украине стрелять из предоставленного оружия по России. Туда, куда прибывают российские войска для захвата украинской территории. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, Украина имеет право нанести ответный удар со своей территории», — заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

Он добавил, что Украине также разрешено использовать поставленные США системы противовоздушной обороны для нанесения ударов по российским самолетам, если они собираются открыть огонь «по украинскому воздушному пространству».