Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс резко высказался о ситуации вокруг сербского теннисиста Новака Джоковича, которого отказываются допускать до турнира Australian Open из-за отсутствия вакцины от COVID-19. Слова Джойса передает NZHerald со ссылкой на BBC.

«Если Джокович не заполнил формы должным образом, значит, он шутит над суверенными полномочиями другой нации. Джокович должен понять, что, если уж бог наградил его определенным талантом, этот талант не выше суверенных прав других наций. Если ты попадаешь в нашу страну и не говоришь нам правды, мы вышвырнем твой зад отсюда», — сказал Джойс.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.