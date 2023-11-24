Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, какое обещание белорусский президент Александр Лукашенко дал президенту Владимиру Зеленскому в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отметил Арахамия в интервью Наталье Мосейчук, Зеленский отказался говорить с Лукашенко, но он настоял, что информацию от него нужно хотя бы послушать.

«Он тогда сказал: «Мы не будем воевать с Украиной». Он честно сказал: «Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины», — отметил Арахамия.

Он добавил, что тогда в Офисе президента не поверили словам Лукашенко. Были определенные провокации, но Лукашенко до сих пор держит свое слово.

Примечательно, что белорусская армия так и не приняла непосредственного участия во вторжении в Украину, несмотря на вероятное давление Кремля. Максимум, на что согласился Лукашенко — это проводить непрерывные учения белорусской армии с маневрами у украинской границы, чтобы Украина не могла перебросить на фронт свои подразделения, прикрывающие белорусскую границу. (unian.net)