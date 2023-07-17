За неделю ВС Украины удалось освободить 7 кв. км на Бахмутском направлении, а ВС РФ с конца недели активно наступают на Купянском направлении, намереваясь вытеснить ВСУ за речку Оскол.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анны Маляр.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

«На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв. км», — рассказала она.

Маляр отметила, что за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.