Заместитель министра обороны Азербайджана — командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Как сообщает #, соответствующее распоряжение президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева было доведено до сведения участников совещания, состоявшегося под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководство Минобороны поблагодарило генерал-лейтенанта Р.Тахирова за многолетнюю примерную службу в азербайджанской армии.