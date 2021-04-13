Замминистра: Армяне уничтожили половину лесов в Губадлы

«После оккупации армянские террористы уничтожили половину лесов на территории Губадлинского района».

Об этом АПА сообщил находящийся в Губадлы замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, состоящий преимущественно из горных и лесистых территорий район до оккупации имел лесной фонд площадью 263.3 тыс.гектаров:

«После оккупации армянские провокаторы начали уничтожать леса. Согласно последним подсчетам, уничтожена почти половина лесов Губадлы».

Замминистра также добавил, что до оккупации Губадлинский район славился своими горными и лесистыми территориями.