Замминистра: Армяне уничтожили половину лесов в Губадлы

«После оккупации армянские террористы уничтожили половину лесов на территории Губадлинского района».

Об этом АПА сообщил находящийся в Губадлы замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, состоящий преимущественно из горных и лесистых территорий район до оккупации имел лесной фонд площадью 263.3 тыс.гектаров:

 

«После оккупации армянские провокаторы начали уничтожать леса. Согласно последним подсчетам, уничтожена почти половина лесов Губадлы».

Замминистра также добавил, что до оккупации Губадлинский район славился своими горными и лесистыми территориями.

| 2021-04-13T13:29:00+04:00 13 апреля 2021, 13:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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