Замминистра Армении взмолился о спасении армян на международном заседании

На 27-м заседании Совета по работе с молодежью СНГ Азербайджан представлял заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самая Мамедова, заседание ответственных за молодежную политику министров России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана состоялось в формате онлайн в связи с пандемией COVID-19.

Одной из первых тем заседания стало заслушивание докладов о работе государств-членов в связи с 75-летием Великой Отечественной войны. Отметив особый вклад Азербайджана в победу над фашизмом, И.Бабаев проинформировал о проектах, реализуемых министерством в этом направлении. Он подчеркнул, что Азербайджан подвергается фашистским нападениям со стороны Армении, которая обстреливает ракетами Гянджу, Мингячевир и другие мирные города, убивает и ранит гражданское население, включая детей, наносит серьезный ущерб жилым домам.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян призвал участников Совета по работе с молодежью СНГ бороться против Азербайджана. Заместитель министра обратился к ним со словами «Спасите нас».