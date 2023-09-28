Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 28 сентября, провел разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Facebook.
Также Залужный уточнил, что они обсудили вопрос усиления нашей противовоздушной обороны, оно остается приоритетным.
«Благодарен партнерам за помощь и активное взаимодействие для освобождения украинской территории от российских оккупантов», — добавил главнокомандующий ВСУ.