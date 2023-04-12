В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, по которым проходит гоночный трек.

Как сообщили # в пресс-службе Baku City Circuit, участок улицы Самеда Вургуна от пересечения с проспектом Нефтчиляр до пересечения с улицей Зарифы Алиевой будет закрыт для движения с 23:00 12 апреля.

Ранее в целях проведения ремонтных работ был закрыт перекресток проспекта Азадлыг и проспекта Нефтчиляр.

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.