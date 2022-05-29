Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера Германии Олафа Шольца касательно многополярного мира. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломата.

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — уточняется в публикации Захаровой.

Причиной для комментария со стороны представителя российского МИД послужили слова немецкого политика.

«Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству», — сказал Шольц на Давосском экономическом форуме.

Как отметила Захарова, еще когда Евгений Примаков пришел в МИД в 1996 году, от ведомства были заявления о многополярности мира.