Россия обвинила Службу безопасности Украины в попытке использовать текущие разногласия между Москвой и Баку для провокаций и разжигания межнациональной розни, сообщают российские СМИ.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, у российской стороны якобы имеются данные о подготовке украинскими спецслужбами диверсионных акций с участием перебежчиков из России, которые за вознаграждение якобы готовы совершать нападения под российским флагом против граждан, учреждений и культурных объектов Азербайджана.

«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана», — проинформировала дипломат.

«Замысел состоит в том, чтобы, в случае успешной реализации таких провокаций, распространить вирусную информацию о некой российской агрессии в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве», — указала Захарова.

По ее словам, это еще раз свидетельствует о том, что «киевский режим пытается использовать любые маломальские имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами, с соседями». «Это и есть логика террористов, как, собственно, мы об этом постоянно и говорим, и спонсорства терроризма, чем занимается Запад», — резюмировала дипломат.

По словам Захаровой, целью этих действий является создание фейковой картины российской агрессии против Азербайджана и последующее распространение подобных сообщений в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве.