Продолжая финансировать киевский режим, Евросоюз занимается государственным спонсорством международного терроризма. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, страны ЕС только и думают о том, как вложить максимальную сумму денег в помощь Украине.

«Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма», — сказала она на сессии научно-туристического форума «Открой АТОМ».