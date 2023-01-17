Акция протеста азербайджанских экоактивистов и волонтеров на дороге Ханкенди-Лачын, которая продолжается свыше месяца, обозначила несколько интересных аспектов.

Во-первых, это ожидаемый скулеж со стороны армянских сепаратистов Карабахского региона, запричитавших на весь мир о «блокаде» и «геноциде». Впрочем, это второстепенный, и даже третьестепенный момент, так как к вою «многострадальных» мы все привыкли.

Во-вторых, интересную позицию в этом вопросе заняла Армения. Официальный Ереван, понимая абсурдность инсинуаций своих сепаратистских братьев, если поначалу и что-то мямлил про «блокаду», то затем отказался от глупой затеи. Да и ушибы от «Железного кулака» давали о себе знать.

В-третьих, в полный ступор представителей огрызка сепаратистского режима ввело отношение мирового сообщества к акции протеста. Да, некоторые американские сенаторы и французские парламентарии, кормящиеся с рук армянского лобби, до сих пор сотрясают воздух «геноцидом» и «гуманитарным кризисом», но тщетно. Официальный Вашингтон и даже Париж проявляют крайнюю осторожность по данному поводу.

К примеру, спикер парламента Франции Яэль Браун-Пиве, находясь в Ереване, без обиняков, как говорится, в лоб, заявила, что Париж не будет признавать «Нагорный Карабах», и дала понять, что санкций против Азербайджана тоже не будет.

В то же время для Еревана, который в последнее время все больше старается дистанцироваться от своего сюзерена – России, ситуация на дороге Ханкенди-Лачын стала хорошим поводом обвинить Москву в бездействии.

Справедливости ради стоит отметить, что отчасти армянские официальные лица и эксперты правы. Ведь именно упорное нежелание российских миротворцев пропустить азербайджанских экологов к месторождениям природных ресурсов для мониторинга привело к нагнетанию обстановки. Но главная причина заключается, конечно же, не в этом.

Ереван с первых дней прихода к власти Никола Пашиняна мечтал пуститься в западное плавание. А относительно нейтральная позиция Москвы во время 44-дневной войны (хотя на протяжении всего времени Россия исправно ежедневно отправляла военные грузы в Армению) и вовсе разочаровала Ереван.

Однако больше всего такого развития событий, наверное, не ожидала сама Москва. Принципиальная позиция азербайджанских активистов, и в целом официального Баку, поставила крест на российском проекте под названием «Рубен Варданян».

Ведь прекращение разграбления азербайджанских природных месторождений сделала фигуру Варданяна незначимой для Москвы. Грабеж прекратился, и Варданян стал ненужным. Правда, Россия пока открыто об этом не говорит, но это пока. Загнанных лошадей, как известно, пристреливают.

И в этом вопросе позиции Баку, Москвы и Еревана парадоксальным образом совпадают. По разным причинам, конечно. Российский вариант мы озвучили выше. Баку не желает видеть на своей земле очередного грабителя и сепаратиста, тем более, с российским окрасом. А в Ереване не без оснований полагают, что выскочка Рубен, севший в иллюзорное кресло «госминистра арцаха», вполне может занять реальное кресло Пашиняна.

Неслучайно, в последние дни армянские телеграмм-каналы пишут о скорой отставке Варданяна с поста «госминистра», хотя сам он и не собирается паковать вещички.

Тем не менее, чем дольше будет продолжаться вынужденная акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, тем меньше шансов у Варданяна задержаться на азербайджанской земле…