Интервью # с основателем первой в России конной промоушн-компании Unicorn Challenge Ильгаром Самедовым:

— Расскажите, пожалуйста, как вы создали свою компанию?

— Предыстория началась с желания моего друга Батыра исполнить желание своего отца, проживающего в Карачаево-Черкесии, купить коня. Пока они искали и выбирали, я рассказывал, что в моей семье, которая родом из Карабаха, тоже были лошади. На что мой друг предложил мне тоже купить коня. Так как приобретение коня очень личный вопрос, я решил поехать в КЧР и выбрать себе коня сам. Благодаря моему другу мы остановили свой выбор на скаковых лошадях английской породы.

Далее, чтобы лошади были хорошо ухожены, и чтобы это еще приносило пользу обществу, мы решили нанять тренера (по совместительству двоюродный брат Батыра) в Ставропольском крае. Он должен был ухаживать за лошадьми, а также бесплатно обучать детей верховой езде. К процессу подключались другие наши друзья. Количество лошадей росло и, соответственно, детей, желающих на них кататься. Потихоньку проект становился социальным. Чтобы мотивировать детей мы решили организовать скачки. Оказалось, что это не так просто, есть целая бюрократия. Вот тут и пришла мысль создать компанию, которая сама будет проводить скачки и заниматься популяризацией конной индустрии.

Нерешаемых проблем не было. Между созданием промоушн в 2018 году и началом поддержки карабахских лошадей прошло от полугода до года. Самым сложным касательно карабахских лошадей было получить информацию и найти ответственных лиц на низовых уровнях. Я видел поддержку руководства Азербайджана, в сети полно видео с их поддержкой карабахской породы, Агдамского конного завода в Агджабеди. Но вот на уровне исполнителей, где такие любители как я могли бы найти информацию и получить посильную помощь, было сложно. В вопросе карабахских лошадей у нас бы вряд ли что-то получилось, если бы не частный конезаводчик Яшар Гулузаде.

Так в России появился первый конный и спортивный промоушн в нашем лице.

— С какими проблемами вы столкнулись при деятельности вашего промоушна?

— Одним из главных проблем было и частично остается непринятие проблемы. Что карабахская порода лошадей находится на грани вымирания, и она не является чистокровной — за это даже некоторые журналисты меня укоряли. Чтобы проблему решать, его сначала надо признать.

К сожалению, и исторические события 90-х годов XX века, плохие условия содержания, упущенные селекционные возможности поставили карабахскую породу на грань вымирания – в Азербайджане насчитывается чуть менее 100 лошадей!

Благо, сейчас ситуация исправляется. В Агдамском конном заводе новое руководство, которое сумело договориться с частниками, у кого еще остались карабахские лошади, чтобы собрать их всех в одном месте, для селекции.

Я надеюсь и верю, что азербайджанская молодежь и дальше будет проявлять интерес к породе, ведь это не только культурное и национальное достояние Азербайджана, это не только один из неопровержимых доказательств, что Карабах – азербайджанская земля, это одна из форм национальных идей, которая может объединять азербайджанцев всего мира.

Любовь к лошадям не имеет национальности и веры. И все религии, и народы признают лошадь как благородное животное, а в Исламе говорится о благодати на лбу лошади до Судного дня.

На тот момент мы уже активно вели деятельность нашего промоушна. Мы старались в том числе популяризовать конную индустрию в России и, безусловно, затрагивали тему про карабахскую породу. Мы тщательно исследовали этот вопрос, посещали Российский институт коневодства. Там мы узнали, что карабахская порода оказала сильное влияние на донскую породу лошадей. В свое время донские казаки занимались скрещиванием карабахской породы с местными лошадьми для придания выносливости скакунам. Именно поэтому у донской породы лошадей наличествует золотистый окрас. Мы были удивлены тем, что на самом деле в России среди специалистов довольно хорошо известна карабахская порода и ее влияние на развитие местного коневодства.

Это подвигло нас начать более активное взаимодействие с национальными породами. Так мы вышли на организаторов международной конной выставки «Эквирос» и предложили сотрудничество в деле привоза карабахских скакунов. Они очень позитивно на это отреагировали. Дело в том, что карабахские скакуны крайне редко демонстрировались на конных выставках России. Как потом мы узнали, за последние сто лет на российских конных выставках лошадей карабахской породы вообще не демонстрировали. Договориться в России оказалось проще, чем в Азербайджане.

Мы договорились с директором «Эквирос», руководством Федерации конного спорта России, получили официальное приглашение на участие в выставке за восемь месяцев до самого мероприятия. Мы надеялись, что теперь сложностей станет чуть меньше. В России мы решили все организационные вопросы. Нам выделили самый большой павильон на выставке для демонстрации этнокультуры Азербайджана.

Но каково было наше удивление, когда мы стали сталкиваться с препонами с азербайджанской стороны в плане привоза карабахских скакунов. На протяжении полугода мы обращались в различные инстанции. Буквально за неделю до начала выставки мы получили положительный ответ. Скакуны прибыли только на третий день выставки.

Могу предположить, что это было недоразумение и непонимание, что обычные люди могут так радеть за карабахскую породу. Ведь если это делает какая-то крупная корпорация или структура, то расходы ложатся на них. А наших сил хватало только на лоббирование интересов и оплату расходов в Москве. В итоге, благодаря первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, Общественному телеканалу и Госкомитету Азербайджана по работе с диаспорой этот вопрос очень быстро решился.

После мероприятия, нам поступила благодарность от Конной федерации Азербайджана, и как нам передали, ее глава Эльчин Гулиев остался доволен, и в следующие разы, когда мы обращались в федерацию, нам оказывали всяческую поддержку.

Во время выставки в Москве, когда прибыли карабахские лошади, нас пришло поддержать очень много людей. Среди них особо хочу отметить наших земляков в Москве, Союз ногайской молодежи, генерального директора турецких авиалиний Турана Йардымчы и команду АМОР.

Организаторы и посетители выставки были в полном восторге от карабахских скакунов.

— Какие шаги вы предпринимаете для сохранения и популяризации карабахской породы лошадей?

— Мы реализовали множество проектов. Среди них хочу особо отметить организацию выставки картин карабахских лошадей латвийской художницы Даце Штраусе, разработку проекта по созданию и ведению племенной книги карабахских лошадей совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства.

Мы также осуществили съемки и презентацию короткометражного фильма «Даце» о любви латвийской художницы Даце Штраусе к карабахским скакунам. Фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни латвийской художницы Даце Штраусе, которая действительно заново приобрела вдохновение благодаря знакомству с карабахскими скакунами. Суть идеи была в том, что через фильм мы хотели донести до внимания еще и то, что карабахская порода лошадей находится на грани вымирания.

В свое время карабахские кони ценились не только на нашей исторической родине, их хорошо знали в Европе. Мы хотим помочь возродить эту породу, которая является одним из национальных символов Азербайджана.