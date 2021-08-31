Директор Республиканского центра конного туризма и национальных верховых игр в Шеки Рафик Рамазанов обеспокоен, что печально известная ситуация, о которой весной написали чуть ли не все отечественные СМИ, может повториться.

Напомним, что в апреле широкой общественности стало известно о том, что породистые дорогостоящие лошади центра истощены до крайности, у животных буквально торчали ребра от длительного недоедания. К огромному сожалению, многих лошадей так и не удалось спасти.

Корреспондент # отправился на место события и увидел все своими глазами. Благо, на тот момент ситуация в центре уже начала меняться к лучшему. Благодаря тому, что история с шекинскими лошадьми вызвала большой резонанс, к помощи подключились различные компании и даже отдельные группы людей. Узнав о том, что происходит в центре, вице-президент Фонда Гейдара Алиева взяла ситуацию под свой контроль. Оставшихся лошадей откормили, полечили и спасли!

Однако не за горами зима, запасов корма нет, и, более того, заканчивается то, что было. Рафик Рамазанов и сотрудники центра, имея печальный опыт, начинают бить тревогу, чтобы досадная история не повторилась вновь:

«Корм у лошадей на исходе, впереди – зима, нам срочно нужны запасы. После происшедшего сотрудникам нашего центра наконец-то выплатили зарплату, сразу за 5 месяцев. Но вот уже как три месяца люди снова не получают ни копейки, плюс накопились небольшие коммунальные долги. Я связывался по этому поводу с Министерством культуры, обещали решить эти вопросы», — рассказывает директор центра корреспонденту #.

По его словам, судьба центра по сей день остается неопределенной:

«Министерство культуры, на балансе которого наша организация находится с 2006 года, должно определить статус центра. Были разговоры о том, что нас переведут на баланс другой структуры, в частности, Государственного агентства по туризму Азербайджана, представители которого также приезжали к нам, интересовались ситуацией. В настоящее время наша ситуация такова, что никто ничего не знает, сотрудники центра и я пребываем в неведении. Кроме того, я словно выступаю в роли попрошайки», — говорит Р.Рамазанов.

Отметим, что новый министр культуры пока что не сделал никакого заявления относительно Республиканского центра конного туризма и национальных верховых игр в Шеки.

Неизведанность и нерегулярная выплата заработной платы сотрудникам центра повлекла за собой большую текучку кадров.

«Люди уже не верят, а у каждого своя семья, которую надо кормить и содержать. Заработные платы у всех минимальные. Мы потеряли ряд ценных сотрудников, которые были вынуждены найти новую работу», — рассказывает Рамазанов.

Наша беседа с директором закончилась все же на хорошей ноте. Рафик муаллим поведал нам о том, что все выжившие лошади чувствуют себя прекрасно и выглядят замечательно. Всем была оказана ветеринарная помощь, животные прошли несколько курсов витаминизации.

Напомним, что в центре имеются арабские лошади, орловский рысак, английская чистокровная, ахалтекинская, и даже карабахские скакуны.

До периода, пока центр не постигла судьба забвения со стороны чиновников, здесь регулярно проводились чемпионаты по човгану и кубок Президента по национальным видам конного спорта.