Задержан мужчина армянского происхождения, поднявший руку на азербайджанку в Лос-Анджелесе

«Провокационные действия против зданий дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, а также мирных азербайджанских демонстрантов, являются вандализмом и терроризмом, носят уголовный характер».

Как сообщает АПА, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Министерства иностранных дел.

В заявлении решительно осуждаются основанные на ненависти преступные действия: «Согласно Венской конвенции, предотвращение нападений на дипломатические представительства и дипломатов является обязанностью этой страны. Азербайджан, обращаясь к дружественным странам, требует расследования действий, совершенных против наших дипломатических представительств и дипломатов, азербайджанцев. Азербайджанское государство всегда рядом со своими соотечественниками. Для оказания правовой помощи соотечественникам нашим дипломатическим представительствам даны необходимые указания».

Также на сегодняшней пресс-конференции глава пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева заявила, что задержан мужчина армянского происхождения, поднявший руку на азербайджанку во время акции в Лос-Анджелесе.

Она отметила, что его будут судить: «В ходе провокации, совершенной радикальными армянскими силами возле дипломатической резиденции Азербайджана в Бельгии, были задержаны 6 человек. По данным полиции, уже задержаны 15 человек».