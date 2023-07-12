Эксперт по недвижимости: «Это право собственности, права граждан нельзя ущемлять»

Правовед: «У правительства есть возможность решить эту проблему, среди обладателей приватизационных чеков есть пожилые, поэтому отсрочки быть не должно»

В первые годы восстановления независимости Азербайджана в стране был принят закон о приватизации государственного имущества. В марте 1996 года общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал указ с целью обеспечения проведения приватизации и безвозмездной передачи населению части государственного имущества, подлежащего приватизации. Согласно этому постановлению, каждому гражданину Азербайджана, родившемуся до 1 января 1997 года, безвозмездно выдавался приватизационный пай, состоящий из 4 чеков.

До 2011 года срок обращения приватизационных чеков несколько раз продлевался, но в 2011 году этот процесс был остановлен. В результате граждане уже 12 лет не могут воспользоваться своими законными правами – предоставленной им государством имущественной долей.

Согласно информации, сегодня приватизационные чеки хранятся у сотен тысяч граждан. Граждане надеются, что эти ценные бумаги снова будут в обороте. Регулирование приватизационных чеков предусмотрено законом «О ценных бумагах» и отсутствие в этом законе срока обращения для ценных бумаг, а также определение минимальной суммы, эквивалентной 2000 долларов США за один приватизационный пай и другие нюансы, касающиеся истечения срока обращения, а также защиты от инфляции делают несправедливым указ о завершении оборота.

Хотя в соответствующие органы обращались депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические, деятели культуры, правозащитники, экономисты, юристы, специалисты по недвижимости, а также граждане, имеющие приватизационные чеки, их проблема до сих пор не решена.

Известный эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов сказал AYNA, что завершение периода обращения приватизационных чеков несправедливое решение: «Этот процесс еще не завершен. Потому что не были соблюдены требования закона и указа, подписанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В законе много положений, не создающих правовых оснований для истечения срока обращения. Приватизационные чеки являются ценными государственными бумагами. Ценные бумаги не могут быть ограничены по времени. Их можно продавать и ограничивать только по собственному усмотрению. Владельцы чеков могут свободно использовать их. Кто хочет, может продать, подарить, вложить в какое-нибудь предприятие или увидев, что нет реальных условий для этого, занять выжидательную позицию».

«Сложилась странная ситуация — у тех, кто выжидал и сохранил чеки, они превратились в бесполезные бумажки. Следует отметить, что процесс сопровождался большими нарушениями закона. Был переход с одной системы на другую, и такой серьезный процесс закончился тем, что владельцы чеков получили лишь копейки», — сказал наш собеседник.

Ибрагимов уверен, что должно быть принято окончательное решение относительно граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки: «По данной теме открыто очень много страниц в соцсетях. Интеллигенция и эксперты призывают власти решить эту проблему. Это право гражданина на собственность. Нельзя отнять у людей право на собственность. Эти приватизационные чеки устарели, в настоящее время это только бумаги. В будущем они потеряют свой эффект. Существуют разные пути решения этой проблемы. Соответствующие органы должны устранить эту проблему. «Либо должны быть созданы условия для участия акционеров в следующем этапе приватизации, либо им должна быть выплачена компенсация».

Правовед Фарид Рустамов в комментарии AYNA сказал, что в связи с приватизационными чеками была допущена серьезная несправедливость: «В то время раздача этих чеков населению было велением времени. Общенациональный лидер Гейдар Алиев принял одно из самых правильных для того времени решений. Потому что наша страна только обретала независимость, и государственное имущество, оставшееся от СССР, нужно было разделить поровну между гражданами. Когда мы внимательно знакомимся с историческими фактами, то видим, что подготовка к приватизационному процессу заняла много времени. По личному поручению Гейдара Алиева государственные деятели были отправлены за границу для изучения опыта разных стран. Это означало наличие политической воли на самом высоком уровне, чтобы каждый мог извлечь выгоду из этого прогрессивного шага».

«Позже процесс был проведен неправильно. На самом деле, если основываться на том, что процесс был проведен с большими ошибками, то вообще можно потребовать начать все заново. Но это означает траты огромных сумм. Как минимум, необходимо позаботится об обеспечении прав граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки », — подчеркнул наш собеседник.

По словам Рустамова, у правительства Азербайджана есть возможности для реализации этого процесса: «Пусть хотя бы начнут этот процесс. Они должны либо постепенно компенсировать ущерб, либо объявить об участии акционеров в следующем процессе приватизации. Несмотря на то, что этот процесс затянулся, в конце концов он найдет свое решение. Чем скорее, тем лучше. Учитывая наличие социальных проблем, принятие такого решения доставит акционерам радость. Среди них есть люди в пожилом возрасте. О них тоже нужно подумать».

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться

таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай