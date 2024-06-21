В Азербайджане увеличиваются штрафы для водителей за игнорирование красного сигнала светофора и выезд на встречную полосу.

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, за продолжение движения при подаче запрещающего знака светофора или регулировщика, нарушение требований дорожного знака 3.1 «Въезд воспрещен» или правил перевозки пассажиров, объезд или маневрирование с выездом на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков, въезд на заправочную станцию с пассажирами, нарушение требований разметки 1.1, 1.3 и 1.11 при повороте налево или развороте установлен штраф в размере 100 манатов.

До этого данный штраф составлял 80 манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.