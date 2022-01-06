В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, 851 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 619 502 факта заражения коронавирусной инфекцией. 603 906 человек вылечились, 8 422 скончались, число активных больных — 7174.

За прошедшие сутки проведено 12 044 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 911 227 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 33 482 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 594, вторую дозу получили 4 457, бустерную дозу – 25 431 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 407 447, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 175 536, вторую дозу получили 4 684 670, бустерную дозу – 1 547 241 человек.