В Азербайджане выявлено еще 26 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 867 человек вылечились, 10 241 человек скончался, число активных больных – 272.

За прошедшие сутки проведено 753 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 590 257 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 228 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 58, вторую дозу получили 138 человек, «бустерную» дозу – 26 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 6.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 960 874, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 697, вторую дозу получили 4 881 243, «бустерную» дозу – 3 402 779 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 266 155 человек.