Сегодня в Баку состоится матч Евро-2020 Уэльс – Швейцария. Повышенное внимание к этому спортивному мероприятию Азербайджан получил благодаря скандалу, связанному с отказом в аккредитации российскому журналисту Нобелю Арустамяну. Вчера стало известно, что в Азербайджан не впустили комментатора российского телеканала «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от Азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал.

Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к Оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в черные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от Азербайджанской федерации футбола.

Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира», — написал Моссаковский в своем Телеграм-канале.

Визиту в Азербайджан отказали также российскому комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу. Как написал Генич в своем Телеграм-канале, он получил письмо от УЕФА, где написано, что он не прошел проверку и в аккредитации ему отказано. При этом он сообщил, что до этого ему поступил звонок из Азербайджана, задавались вопросы о его незаконном визите в Нагорный Карабах, на которые комментатор отказался отвечать и извиняться тоже не захотел.

Как уже понятно, оба российских комментатора не отрицают факт незаконного посещения в свое время оккупированных, а ныне освобожденных территорий Азербайджана для участия в футбольном турнире журналистов. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что нарушают законодательство Азербайджана. Тем более что на сайте МИД России наличествует информация о том, что в Азербайджан не допускаются граждане, незаконно посетившие оккупированные территории. Теперь же им отказали в посещении Азербайджана. Этот шаг властей Азербайджана вполне соответствует международной практике, когда одно государство отказывает иностранцам во въезде за определенные нарушения.

Разумеется, это обстоятельство дает армянской пропаганде лишний повод поднять вселенский вой о том, что власти Азербайджана «разжигают ксенофобию». Вторят им и российские издания, симпатизирующие армянам. Но перед тем, как обвинять Азербайджан хотелось бы, чтобы эти издания осветили и прокомментировали факт того, что Москва отказала журналисту общественно-правовой медиакомпании ARD (Германия) Роберту Кемпе освещать матчи, которые будут проходить в России этим летом.

Предполагается, что Кемпе отказали во въезде из-за его статей о коррупционных схемах в ФИФА, в частности об обстоятельствах голосований о месте проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах, которые достались России и Катару.

Кстати, российские журналисты, критикующие шаги Азербайджана в связи с отказом во въезде Арустамяна, почему-то обошли стороной гибель азербайджанских коллег от взрыва мины в Кельбаджарском районе. Очевидно, что объективными быть им не дано….