Министр иностранных дел Словении Таня Файон совершит визит в Азербайджан и Армению.

Об этом сообщает агентство STA.

В ходе визита в Азербайджан она проведет переговоры с премьер-министром Али Асадовым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой.

Она обсудит вопрос подписания мирного договора между Баку и Ереваном, а также сотрудничество в области энергетики.

Файон также примет участие в первом заседании рабочей группы по экономическому сотрудничеству и бизнес-форуме.

Сегодня она посетит Армению с двухдневным визитом, а 17 апреля прибудет в Азербайджан.