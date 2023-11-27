Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал наглостью визиты посланников США и ЕС в Центральную Азию с требованием следовать санкциям против России.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на форуме «Примаковские чтения».

«Сейчас ездят по Центральной Азии официально назначенные посланники по санкциям из Америки, из Евросоюза, из Англии. Ездят и публично говорят: «Вы в ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности], в ЕАЭС [Евразийский экономический союз], в СНГ, в ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], но вы должны выполнять наши санкции». Вот это, по-моему, просто наглость», — сказал министр.

Лавров отметил, что эти западные государства «могли бы действовать хитрее, чуть уважительнее».

«Они же унижают соответствующие страны», — пояснил он.