За концертами – в Москву: народная артистка Азербайджана выступит в известном ресторане

Тунзаля Агаева станет первой азербайджанской певицей, которая выступит с концертом в Москве во время карантина.

Концерт народной артистки Азербайджана состоится в ресторане Dream City и будет приурочен к празднику Новруз, сообщает #.

«Она, как никто другой умеет очаровать публику и навсегда оставить незабываемые впечатления от концерта», — комментируют организаторы предстоящее событие. Тунзаля Агаева подготовила для своих российских поклонников яркую программу, в ходе которой порадует как уже хорошо известными хитами, так и новыми песнями.

В Баку, в отличие от Москвы, концертная деятельность пока что не возобновилась, по-прежнему закрыты все главные концертные площадки страны. Однако, это не мешает артистам активно заниматься творчеством и работать над новыми проектами.

К примеру, та же Тунзаля Агаева буквально на днях презентовала новый клип на песню Mənim Əsgər Sevgilim («Мой любимый – солдат»), а до этого порадовала своих слушателей рядом патриотических проектов, посвященных Шуше, доблестному подвигу азербайджанского солдата и любимой Родине.

Зимой Тунзаля Агаева вместе с коллегами выступила с концертом перед военнослужащими в Шуше, на Джыдыр-дюзю, и назвала сцену, установленную в этом легендарном месте, самой главной сценой в своей творческой карьере, а полученный от солдат букет – самым бесценным за всю ее жизнь.

Во время пандемии народная артистка «подсластила» свою жизнь новым занятием, запустив собственную марку шоколадных конфет Sevməli («Любимые»). К этому делу, как и к творчеству, Тунзаля Агаева подходит со всей щепетильностью и любовью. Певица уверяет, что конфеты ее бренда изготавливаются исключительно из натуральных продуктов и не содержат вредных добавок.