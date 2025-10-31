Народная артистка Эльмира Рагимова госпитализирована.
Об этом AПA сообщил сын народной артистки.
Он отметил, что Эльмира Рагимова в настоящее время проходит лечение в Баку, в Центре «Bakı Sağlamlıq».
«У мамы возникли некоторые проблемы со здоровьем, и мы приняли решение отвезти её в больницу. Есть проблемы с давлением, сахаром и другими показателями», — сказал он.
В больнице сообщили, что 84-летняя Эльмира Рагимова была на приеме невролога и эндокринолога, после чего назначено соответствующее лечение:
«Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и в ближайшие дни будет выписана».