Народная артистка Эльмира Рагимова госпитализирована.

Об этом AПA сообщил сын народной артистки.

Он отметил, что Эльмира Рагимова в настоящее время проходит лечение в Баку, в Центре «Bakı Sağlamlıq».

«У мамы возникли некоторые проблемы со здоровьем, и мы приняли решение отвезти её в больницу. Есть проблемы с давлением, сахаром и другими показателями», — сказал он.

В больнице сообщили, что 84-летняя Эльмира Рагимова была на приеме невролога и эндокринолога, после чего назначено соответствующее лечение:

«Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и в ближайшие дни будет выписана».