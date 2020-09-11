Южногородцы ждут инопланетян

Нигде и никогда еще не ждали прилета инопланетян так, как сейчас в одном южном городе. На них одних была надежда в период разгула коварного вируса, благодаря которому дурь многих чиновников стала видна особо ярко. Южный город, как известно, был жутко перенаселен. Сказывалась успешная реализация проекта развития регионов. Их жители, доказывая грамотные действия всех отвечающих за данный проект, пускали в южном городе корни, перегружая систему канализации, дороги и все, что можно перегрузить.

А метро, тем временем, не работало. Жаловалось ведь его руководство всегда, что цены на проезд поднять не могут, хотя есть в том огромная нужда, сетовали на убытки. Вот и пошли им на встречу. Теперь, руководство Южгорметрополитена сможет заявить, что убытков у них не было. Прибылей тоже, но кто сказал, что счастье приходит сразу в таком большом количестве?! Радость в этих краях всегда выдавалась дозировано, согласно статусу его ожидающего.

И нередко бывало так, что счастье единиц оборачивалось бедой сотен тысяч. С другой стороны, счастье — это вам не поражения местной сборной. Его априори так много быть не может. Вот и выкручивались люди, как могли. А могли они, на свою средненькую такую зарплату, разве что на автобусах разъезжать. Тем более, что один местный чиновник, позже уволенный, открыто озвучил то, что давно беспокоит лучших людей города — цены на такси должны вырасти, маловаты они будут!

Самое интересное, что в итоге цены на такси таки подняли. Чуток, но это было только начало. Однажды начавшийся процесс повышения цен больше никогда не остановится — так гласила местная мудрость. Так что, и такси становилось все более недоступным видом транспорта. Оставались автобусы. Но, они же были не резиновые! Всех желающих вместить не получалось, хоть тресни.

Плюс, словно стараясь поднять и без того высокий градус любви к себе, местные чиновники принялись советовать южногородцам соблюдать дистанцию, держаться друг от друга на расстоянии, в ходе поездки в автобусе. Крутой был совет! Полный глубокой любви к людям. А чтобы понять, насколько она глубока, какие формы и падежи она может принимать, я бы посоветовал авторам такого совета оказаться в «час пик» на автобусной остановке. Такие теплые слова и словосочетания они услышат в свой адрес, что даже нафантазировать сложно.

С другой стороны, что еще остается людям? Добираться до нужного места вплавь? Так выловят, высушат и штрафом наградят. Пешком? Вариант, но только если идти недолго, часа полтора-два. Вот и ждали южногородцы инопланетян, чтобы их летающими тарелками попользоваться. А еще лучше, чтобы посадить в них всех лучших людей города, что дают мудрейшие советы и послать их всех…на самую дальнюю планету. Уверен, что они там быстро адаптируются, найдут внеземную цивилизацию, все необходимое для жизни и даже обогащения, на сей раз за счет инопланетян.