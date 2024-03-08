Всплеск сообщений об НЛО в 1960-х годах был вызван испытаниями передовых американских самолетов-шпионов и космических технологий, говорится в докладе Пентагона.

В документе, представленном в пятницу в Конгресс, также говорится, что нет никаких доказательств того, что правительство США взаимодействовало с инопланетянами.

В большинстве случаев, когда сообщалось о наблюдении за НЛО или другими аномальными явлениями, речь шла об обычных объектах, заявили официальные лица, признав, что их доклад не развеет народные поверья об инопланетных гостях.

«Распространение телевизионных программ, книг, фильмов и огромного количества материалов в интернете и социальных сетях, посвященных НЛО, скорее всего, повлияло на общественную дискуссию на эту тему и укрепило эти убеждения среди некоторых слоев населения», — говорится в докладе.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что чиновники отнеслись к докладу непредвзято, но просто не нашли никаких доказательств существования пришельцев.