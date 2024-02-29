Сабир Рустамханлы: «Неправильно не оправдать надежду сотен тысяч людей»

Тахир Керимли: «Обращаюсь к соответствующим госструктурам: признайте права этих людей»

В Азербайджане утверждено новое правительство. Кабинет министров, ушедший в отставку после избрания Ильхама Алиева на следующий срок, был снова сформирован главой государства.

Перед правительством поставлены серьезные задачи. Важные меры должны быть реализованы по всем направлениям: от укрепления безопасности страны до ускорения ее экономического развития.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Кабмином, является повышение социального благосостояния населения и устранение нерешенных проблем в этом направлении. И одна из самых серьезных проблем, ожидающих своего решения, связана с приватизационными чеками. Этот вопрос, который затягивался на протяжении 13 лет и стал причиной попрания прав 1 миллиона граждан, до сих пор не решен в справедливой форме.

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед соответствующими органами нового правительства, является достижение справедливого решения рассматриваемой проблемы. В результате сотни тысяч граждан ждут от государства восстановления своих прав.

Народный поэт, депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы в беседе с изданием AYNA заявил, что необходимо принять комплексные меры для восстановления доверия беспомощных людей, у которых остались на руках приватизационные чеки:

«Помню, в то время, независимо от причины, людей обманывали. Теперь тысячи людей требуют своих прав. Поэтому чеки должны быть либо вновь введены в обращение, либо гражданам должна быть выплачена компенсация за имеющиеся у них приватизационные чеки. Если у людей есть права, их следует признать. Нам, то есть депутатам, тоже регулярно поступают подобные обращения. Эти люди не могут выбросить государственные ценные бумаги, так что же им делать?!».

«Полагаю, что повторное введение в обращение приватизационных чеков будет справедливым решением, служащим благу граждан. Было бы хорошо, если правительство пересмотрит этот вопрос и создаст условия для участия чеков в приватизации государственной собственности. В целом, истечение срока обращения приватизационных чеков является незаконным. Потому что в законе указано, что эти чеки не имеют срока обращения. Помимо того, что эти чеки являются ценными бумагами, они еще и несут право собственности», — сказал наш собеседник.

По словам депутата, в своем время было массовое неведение относительно того, как и в какой форме использовать приватизационные чеки: «Хотя, при предоставлении приватизационных чеков гражданам должна была быть дана ​​полная информация о их значении и о том, как люди должны использовать эти чеки. Поскольку этого не было сделано, граждане не знали, как правильно этим пользоваться. Были и те, кто злоупотреблял этим недостатком знаний ради собственной выгоды. А теперь, граждане, сохранившие свои чеки, не могут ими воспользоваться, поскольку они изъяты из обращения».

Рустамханлы добавил, что Конституционный суд должен рассмотреть этот вопрос и объявить результат: «Права гражданина должны быть ему возвращены, и я верю, что они будут возвращены. Неправильно не оправдать надежду сотен тысяч людей. Соответствующие государственные органы должны комплексно подойти к этому вопросу и соблюдать требования законодательства».

Депутат Милли Меджлиса, бывший председатель Верховного суда, профессиональный юрист Тахир Керимли также заявил в беседе с AYNA, что права сотен тысяч людей, чьи имущественные права были нарушены, должны быть восстановлены:

«Сотни тысяч людей, у которых на руках остались приватизационные чеки, годами обращаются в разные госучреждения, но их обращения не рассматриваются. Считаю, что права граждан должны быть восстановлены, чтобы они не были недовольны своим государством».

По мнению депутата, процесс приватизации в Азербайджане прошел очень ускоренно: «До 2011 года, то есть до истечения срока обращения чеков, цены на ценные бумаги на действующем в стране «черном рынке» превратили их в серьезный предмет купли-продажи. Посредники по дешевке приобретали у населения приватизационные чеки. Но множество граждан не продали свои чеки, хранили их и ждали, пока их стоимость вырастет. В результате на руках людей осталось более миллиона приватизационных чеков. Они думали, что в будущем будут более эффективно использовать чеки. Потому что чеки, как ценные бумаги, были бессрочными, и истечение срока их обращения не было правильным по закону. Но все произошло не так, как они ожидали. Период обращения завершился абсурдным образом, права граждан, у которых на руках остались чеки, были нарушены. Полагаю, что это нарушенное право должно быть восстановлено».

«Я вынес этот вопрос на повестку дня, выступая на заседании парламента о процессе приватизации, который будет осуществляться в Карабахе. Я также отметил, что нам следует извлечь уроки из прошлой приватизации и сделать выводы. Мы не должны снова повторять ошибки. В то же время, в 2011 году истечение срока обращения приватизационных чеков и обнуление их стоимости было большой ошибкой, ее следует исправить. Потому что эти чеки сочли обесцененными без возмещения их стоимости. Этого допустить нельзя», — подчеркнул депутат.

Керимли обратился к соответствующим государственным органам и Конституционному суду с просьбой признать права людей, которые были нарушены: «Согласно нашей Конституции и международному праву важно предпринимать шаги для улучшения положения граждан.

Это должно быть сделано таким образом, чтобы держатели приватизационных чеков, владеющие ценными бумагами, могли обрести выгоду от приватизации или получить компенсацию. Проблема должна быть решена положительно, чтобы граждане не были недовольны. Думаю, что у нашего государства есть силы и воля для решения этой проблемы».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечение срока их обращения было признано незаконным и тем самым восстановили их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что приватизация 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было осуществлено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции. При этом отсутствует указание о таком понятии как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты законодательством в правильной форме. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходим отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо. Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения.

Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер-министра, Администрация президента, а также лично глава государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей в результате массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества. Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

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