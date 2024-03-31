На некоторых страницах в социальных сетях распространяют фейковые новости о начале боевых действий, военной технике и наличии шехидов у Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате мер, принятых сотрудниками полиции, личности этих лиц были установлены.

Отмечено, что в их отношении принимаются меры в соответствии с законодательством: «Призываем наших граждан воздержаться от распространения фейковых новостей, не отражающих реальность и направленных на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение. За это предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством».