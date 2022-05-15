Правительство Республики Корея (Южная Корея) планирует обратиться к КНДР с предложением помощи в преодолении последствий коронавируса, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Правительство активно рассматривает вопрос о том, чтобы официально предложить Северной Корее провести встречу на рабочем уровне в начале недели», — указано в сообщении.

Предполагается, что сотрудничество двух Корей в области медицины станет одним из шагов по выполнению предвыборной программы недавно избранного президента Юн Сок Ёля, который предлагает значительно укрепить экономику КНДР в обмен на начало денуклеаризации полуострова.

Переговоры могут пройти в начале следующей недели, после того, как новый «министр объединения» Квон Ён Се вступит в должность.

В Северной Корее, между тем число скончавшихся от «лихорадки» увеличилось на 15 человек, а общее число заболевших — на 296 тыс.