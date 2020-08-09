Юристы демократов считают последние указы Трампа неконституционными

Юристы Демократической партии в Конгрессе США считают неконституционными четыре указа, которые президент США Дональд Трамп подписал накануне в целях смягчения экономических последствий пандемии коронавируса для жителей страны. Об этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) сообщила в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн.

«Мои советники, занимающиеся вопросами соответствия конституции, говорят, что они [указы] абсурдно неконституционны», — отметила она. По ее убеждению, у властей на местах вопреки представлению главы государства «нет средств для полноценного участия» в выполнении упомянутых указов. «Они несут расходы в связи с коронавирусом, теряют доходы и вынуждены увольнять медиков, спасателей и представителей других важных профессий», — подытожила демократ. (ТАСС)