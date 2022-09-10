Литва, Латвия и Эстония договорились о существенном ограничении пересечения собственных границ гражданами Российской Федерации, имеющими Шенгенские визы Европейского Союза.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в социальной сети Twitter, передает Fakty.com.ua.

— Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами РФ, имеющими шенгенские визы ЕС, – отметил он.

Известно, что власти стран Балтии намерены сделать исключение для тех россиян, которые пересекают границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Ринкевичс добавил, что решение будет приниматься каждой страной отдельно, в соответствии с собственным законодательством.

Новые правила вступят в силу одновременно.

В конце августа пять стран ЕС — Польша, Литва, Финляндия, Эстония и Латвия — заявили, что готовы принять национальные меры, чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, и призвали Евросоюз к коллективным действиям.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложения насчет полной приостановки действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, если эти предложения будут утверждены Советом ЕС на этой неделе, то упрощенный визовый режим с РФ прекратит действовать уже с 12 сентября.

Что эти ограничения значат для россиян? И что они значат для Европы? Видимо, их смысл в том, что резиденты страны-агрессора не должны чувствовать себя настолько же свободными в передвижениях по миру, как люди из нормальных стран? То есть, это попытка заставить часть российского общества (имеющую средства для путешествий) осознать ответственность своей власти за то, что она творит в Украине? К каким результатам в идеале могут и должны привести эти ограничения?

Своими соображениями на этот счет поделился с # латвийский журналист Юрис Экштейнс (Лиепая):

— Эти ограничения, как мне представляется, воспоследуют по крайней мере по двум причинам. Дело в том, что в течение последних шести месяцев Латвия, Литва, Эстония и Польша фактически стали прифронтовыми государствами.

Поток беженцев из Украины приходится прежде всего на наши страны. Часть беженцев следует далее в Западную Европу. Другим же некуда и не на что дальше ехать, и они остаются в странах Балтии. Одновременно в Украину постоянно движутся караваны машин с помощью от латышей, литовцев, эстонцев. Миграционные службы наших стран, структуры безопасности испытывают огромную нагрузку в этой связи. Верить же на слово российским туристам, что их цель — исключительно туризм в странах Балтии в условиях идущей в Европе войны, причём, войны, сопровождаемой сплошным нарушением актов международного права со стороны РФ, — дело весьма опасное.

Вторая причина: российский туризм в балтийских странах во время войны, развязанной РФ в Украине, выглядит какой-то величайшей безнравственностью.

Образно говоря, любой обладает правом курить или не курить. Но также, любой вправе не пустить курящего переночевать на свой сеновал. Ибо сено горит как порох, а помощи в тушении пожара ждать неоткуда. Если кто-то видит человека с сигаретой на своём сеновале, наверно его первой мыслью будет немедленно удалить курильщика с сеновала, пока не сгорел и сеновал, и дом. А уж потом беседовать с ним о правах и свободах.

Как отмечал российский поэт, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, — «сначала терапия, потом этика».