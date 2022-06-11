Юридический анализ имущественного эквивалента, законно присущего на долю государственных приватизационных паев (чеков)

Введение

Один из наиболее обсуждаемых вопросов в доктрине и практике связан с размером имущественного эквивалента, законно присущего на долю государственных приватизационных паев (чеков). По данному вопросу и проблеме считаем необходимым отметить следующее:

Все мы знаем, что доля государственной приватизации регулируется Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», принятым в 1993 году. Статья 18 этого закона определяет «приватизационную долю» и гласит, что «эта доля является частью приватизируемого государственного имущества, безвозмездно выданная каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Статья 10 того же закона гласит, что «размер приватизационной доли, условия ее выпуска и правила ее использования определяются «Государственной программой приватизации».

Первая Государственная программа приватизации государственного имущества в нашей республике была принята 29 сентября 1995 года. Настоящая программа является I Государственной программой (далее именуемой I Государственной программой), утвержденной Законом от 29 сентября 1995 года об утверждении «Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы», подписанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Если мы посмотрим на требования Первой Государственной Программы, то увидим, что Великий лидер приложил особые усилия для безвозмездного предоставления социалистического имущества народу (гражданам) новой независимой Азербайджанской Республики. Это мнение легко формируется, если учесть требования Раздела 3 Государственной программы I «Доля государственной приватизации» и Раздела 8 под названием «Приватизация средних и крупных предприятий» и других нормативных правовых актов, подписанные Великим Лидером.

Следует отметить, что в разделе 8 Первой Государственной программы определяется доля государственных приватизационных акций (чеков) в приватизации государственных средних и крупных предприятий. Так, согласно пункту 3 раздела 8, в соответствии с планом приватизации акции акционерного общества (т.е. государственных средних и крупных предприятий) распределяются (т.е. приватизируются) по следующим видам реализации:

а) 15% — направляется на льготную продажу трудовому коллективу;

б) не менее 50% — направляется на чековые аукционы (инвестиционные конкурсы и аукционы);

в) 10-20% — направляется на денежные аукционы (инвестиционные конкурсы и аукционы);

г) до 25% — на формирование специализированных отраслевых и межотраслевых инвестиционных фондов.

Как известно, при приватизации государственных акционерных обществ (т.е. средних и крупных предприятий) не менее 50% их акций должны были бы получить владельцы государственных приватизационных акций (чеков) в обмен на них (см. пункт б)

Кроме того, согласно части «а» абзаца 3 раздела 8, при приватизации акций государственных акционерных обществ (т.е. средних и крупных предприятий) 15% этих акций предоставляются трудовому коллективу безвозмездно в обмен на государственную акцию (чеки) (см. пункт а).

На основании вышеизложенного считаем, что законодательные акты, подписанные Великим Лидером, регулировали передачу 50% + 15%, итогом 65% государственного имущества, подлежащего приватизации, гражданам Азербайджанской Республики, держателям государственных приватизационных акций (чеки). То есть, решение 1997 года предусматривало безвозмездную передачу 65% всего приватизируемого государственного имущества на то время гражданам Азербайджанской Республики в обмен на 32 миллиона государственных приватизационных чеков.

Как известно, Закон об утверждении «Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы», подписанный нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 29 сентября 1995 года, и I Государственная программа, утвержденная этим Законом, потеряли свои силу согласно статье 33.2 Закона Азербайджанской Республики «О приватизация Государственной собственности» от 16 мая 2000 года

Так, в статье 33.2 указано, что «со дня вступления в силу настоящего Закона, Закон Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», Государственная программа приватизации государственного имущества в Республике Азербайджан за 1995-1998 годы считать недействительным».

Однако следует отметить, что статья 33.1 того же Закона гласит, что «До момента вступления в силу данного закона все ранние нормативно-правовые акты, регулирующие приватизацию государственного имущества в части, не противоречащей настоящему Закону, сохраняют свое действие».

Как следствие Закон «Об утверждении Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы», подписанный нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 29 сентября 1995 года, и Закон Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества», утвержденные настоящим Законом, и части (нормы), не противоречащие Закону Республики от 16 мая 2000 г., продолжают действовать.

Считаем, что указанный выше раздел 8 Первой Государственной программы не противоречит Закону Азербайджанской Республики от 16 мая 2000 года «О приватизации государственного имущества». Следовательно, он все еще в силе и должен применяться в процессе приватизации.

Иными словами, 65% государственного имущества, подлежащего приватизации в рамках проводимого приватизационного процесса, должно быть передано владельцам чеков, предъявляющих государственные приватизационные акции (чеки), безвозмездно. Кроме того, следует отметить, что это соотношение в 65% также отражено во Второй Государственной программе.

Так, в пункте 5.8 «II Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом № 383 от 10 августа 2000 года Великим лидером Президентом Азербайджанской Республики, говорится, что «Средние и крупные государственные предприятия, превращенные в акционерные общества в соответствии с разделами 4.1 и 4.5 Государственной программы II должны быть приватизированы по индивидуальным проектам и через инвестиционные конкурсы.

За исключением предприятий, приватизируемых этими способами, акции остальных или крупных предприятий обычно продаются в следующих пропорциях (распределение):

а) 15% — направляется трудовому коллективу по льготной продаже;

б) 30% — направляется на денежные аукционы;

в) 55% — для специализированных чековых аукционов (специализированных денежных аукционов по истечении срока использования приватизационных акций (чеков) в качестве платежного средства).

Это свидетельствует о том, что Вторая Государственная программа, как и Первая Государственная программа, предусматривает безвозмездную передачу не менее 65% приватизируемого государственного имущества владельцам чеков, предъявившим государственные приватизационные акции (чеки).

Как определяется законом стоимость эквивалента имущества, выпадающего на долю государственных приватизационных паев?

Изучив законодательство Азербайджанской Республики, можно сделать вывод, что существует два способа определения стоимости имущества, эквивалентного доле государственного приватизационного пая.

Первый путь регулируется разделом 3 Первой Государственной программы «Доля государственной приватизации», действующий и утвержденной законом. Так, согласно абзацу четвертому настоящего раздела, «Государственная приватизационная акция состоит из 4 (четырех) чеков в виде безымянных (на предъявителя) денежных ценных бумаг. Чеки, включенные в приватизационный пай, имеют одинаковую стоимость на момент выпуска.

В соответствии с абзацем 5 выпущено 32 000 000 (тридцать два миллиона) государственных приватизационных чеков со сроком обращения три года.

Согласно абзацу 6, номинальная стоимость каждого чека, защищенного от воздействия инфляции, включенного в приватизационный пай, составляет материальный эквивалент, 1/32 000 000 части государственного имущества Азербайджанской Республики, подлежащего приватизации.

Как известно, на момент выдачи чеков число граждан, зарегистрированных в Азербайджанской Республике, составляло 8 миллионов человек. То есть, каждому гражданину Азербайджанской Республики был предоставлен ​​1 государственный приватизационный пай, а всего 8 000 000 паев. Каждый пай состоял из 4 чеков. Все это подтверждается Законом о приватизации 2000 года. Согласно статье 1.0.5 того же закона, государственный приватизационный пай состоит из четырех приватизационных чеков, выдаваемых бесплатно каждому гражданину Азербайджанской Республики, зарегистрированному на 1 января 1997 года, и представляет собой в среднем 1/8 000 000 приватизированное государственное имущество в виде безымянных (на предъявителя) ценных бумаг, выпущенных в физической форме.

Как отмечается, в пункте 6 раздела 3 I Государственной программы указано, что «номинальная стоимость каждого чека, включенного в приватизационный пай, составляет материальный эквивалент защищенной от инфляции 1/32 000 000 части государственного имущества Азербайджанской Республики приватизированным по чеку».

Это также показывает, что каждый государственный приватизационный пай имеет материальный эквивалент стоимости имущества в расчете на одну акцию приватизации, которая также защищена от воздействия инфляции.

Согласно Правилам «Определение цены государственного приватизационного опциона», утвержденным Приказом № 222 Госкомимущества Азербайджанской Республики от 12 декабря 1997 года и зарегистрированным Министерством юстиции Азербайджанской Республики 19.12.1997 г. под регистрационным номером 75, возможен расчет стоимости.

Так, пункт 2 данных Правил гласит, что «цена государственного приватизационного опциона определяется в размере 0,1 процента от средней цены реализации государственных приватизационных чеков (долей), сформированных на чековых аукционах, но не менее 2000 манатов».

В то время 1 доллар США составлял 4000 манатов, а цена одного опциона была не менее 50 центов США. Так, в 1997 году Госкомимущество (ГИК) определило, что номинал одного государственного приватизационного чека составляет не менее 500 долларов США.

Конечно, если учесть, что государственный приватизационный пай состоит из 4х чеков, то можно сказать, что имущественный эквивалент одной доли составляет не менее 2000 долларов.

Иными словами, из Приказа № 222 от 1997 г. Госкомимущества, устанавливающего цену опционов на участие иностранных инвесторов после выпуска государственных приватизационных акций (чеков) в 1997 г., следует, что каждый государственный приватизационный пай, выданный Великим Вождем каждому гражданину, имеет номинальную стоимость 2000 долларов США из расчета 4 чека по 500 долларов США.

Учитывая, что за последние 25 лет инфляция происходила не менее десяти раз, по нашим оценкам, сегодня стоимость каждого приватизационного пая увеличилась в десять раз до 20 000 долларов.

Второй способ определения стоимости имущественного эквивалента государственной приватизации – через пункт 3 раздела 8 I Государственной программы, утвержденный законом (считаем этот пункт действующим в соответствии со статьей 33.1 Закона о приватизации) и утвержденный Постановлением. Это почти также, как определено в пункте 5.8 Второй Государственной программы.

В соответствии с этим правилом не менее 65% государственного имущества (крупных и средних государственных предприятий), выставленного на приватизацию в процессе приватизации, должно быть передано владельцам чеков, предъявившим государственные приватизационные акции (чеки) бесплатно.

По официальным данным, 1 600 000 государственных приватизационных акций или 6 400 000 чеков по-прежнему находятся в собственности граждан. Это означает, что 65% всего государственного имущества (средних и крупных предприятий), подлежащего приватизации, принадлежит владельцам этих акций (чеков) и регулируется законом, который передается в их собственность безвозмездно.

Предположим, что суммарная рыночная стоимость крупных и средних предприятий (холдингов, компаний, фирм и даже арендованных и государственных совместных предприятий и т. д.), которые в настоящее время принадлежат государству и могут быть приватизированы в будущем, составляет около 200 миллиардов манатов. Из этих 200 миллиардов манатов 65% составляют 130 миллиардов манатов. Разделив эти 130 миллиардов манатов на количество оставленных гражданами 1 600 000 государственных приватизационных паев, определяется, что имущественный эквивалент одного государственного приватизационного пая составляет 81 000 манатов.

Другими словами, реальная стоимость каждого государственного приватизационного пая в настоящее время составляет 81 тысячу манатов.

В результате сегодня существует два способа юридического определения стоимости имущественного эквивалента для государственного приватизационного пая. Какой из этих способов выбрать, полностью зависит от государства.

В целом можно использовать первый вариант определения номинальной стоимости, если приватизационные чеки будут компенсироваться государством, и второй вариант, если чеки будут используются в соответствии со статьей 10 Закона о приватизации, который действует до сих пор.

Для получения дополнительной информации о том, что государственные приватизационные акции (чеки) по-прежнему действуют по закону, полезно посмотреть следующие статьи:

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— Не продавайте свои приватизационные чеки — Факты, доказательства, тонкости

Специально для # Мубариз Ёлчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета, член коллегии адвокатов, юрист

Дополнительное примечание от редакции:

Следует отметить, что приватизационные чеки были выданы великим лидером Гейдаром Алиевым всем гражданам страны, родившимся до 1997 года, в виде доли наследственного имущества. Эти чеки являются не только государственными ценными бумагами, но и имущественными правами. Стоимость каждого чека одинакова. По закону не менее 65% всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должно быть приватизировано приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллиона 65% государственного имущества, которое будет приватизированно чеками. Эквивалентная доля имущества в этом разделе указывается в законе как эквивалентная доля имущества, защищенного от инфляции, и в 1997 г. составляла не менее 2000 долларов США в имущественном эквиваленте. При этом право залога этих приватизационных чеков в банках предусмотрено законом. Это означает, что каждый приватизационный чек должен иметь одинаковую стоимость государственных акций.

В последнее время известные общественные и политические деятели, депутаты, юристы, экономисты призвали правительство заняться решением проблем граждан, получивших чеки.

Например:

Вахид Ахмедов, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, рассказал #, что судьба приватизационных чеков, оставшихся в руках граждан, может быть прояснена: «Идут широкие дискуссии. Если государство начнет процесс приватизации, можно рассмотреть вопрос об увеличении срока обращения. У нас есть граждане, имеющие чеки после окончания периода их обращения в 2011 году. По предварительным оценкам, их количество исчисляется сотнями тысяч. Я думаю, их надо уточнять. И я надеюсь, этот вопрос найдет свою ясность. Было бы очень хорошо пойти на такой шаг».

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Эльчин Садыгов также заявил #, что процесс, нарушающий права сотен тысяч граждан, должен быть пересмотрен: «Известно, что в данном случае законодательство имеет обратную силу.

Решение об ограничении срока не могло быть применено задним числом. С другой стороны, законодательством о приватизационных чеках не предусмотрен конкретный срок. С этой точки зрения на него нельзя было наложить никаких ограничений. Учитывая, что население не было серьезно информировано и не обеспечено подробной информацией о приватизационных чеках, процесс нельзя было объявить завершенным.

Чеки являются ценными бумагами, и акционеры должны были быть проинформированы об их важности при их распространении. Судя по всему, всего этого не было. Есть вполне обоснованные утверждения о серьезных недостатках. В связи с этим вопрос следует пересмотреть».

В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа убежден, что права потерпевших должны быть обеспечены: «Этот вопрос может быть отражен в новом законе «Об инвестиционной деятельности». Во всех случаях необходимо найти соответствующий механизм для завершения процесса. Потому что эти чеки являются халяльными правами граждан и они имеют право пользоваться своими инвестициями. Это право не может быть ограничено ни в коем случае.

Должны быть найдены соответствующие механизмы, а компенсационные выплаты должны производиться последовательно и систематически, пусть и не единожды. Уверен, что определенные шаги в этом направлении будут предприняты. Потеря гражданина наносит в первую очередь ущерб самому государству. Само государство должно быть заинтересовано в своевременной выплате компенсаций. К сожалению, мы регулярно сталкиваемся с неправомерным вмешательством представителей исполнительной власти в подобные вопросы. Это неприемлемо, и попытки чиновников помешать и затормозить этот процесс должны быть устранены».

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, председатель партии «Родина» (АВП) Фазаил Агамали также подтвердил #, что приватизационные чеки являются государственными ценными бумагами: «Приватизационные чеки, выпущенные в конце 1990-х годов, не использовались. Именно поэтому некоторые наши граждане продали эти чеки. Наряду с теми, кто дарят свои чеки другим, есть сотни тысяч людей, которые до сих пор их хранят. По некоторым оценкам, их число исчисляется сотнями тысяч. Однако это не исчерпывающий список, и его следует тщательно изучить. К сожалению, некоторые дельцы воспользовались этим процессом, а интересы граждан не были обеспечены. А ведь в соответствующем указе они были указаны в качестве наследства народу. Эти дельцы также стали акционерами некоторых государственных предприятий».

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат от ПЕА Малахат Ибрагимгызы сообщила #, что ее коллеги неоднократно поднимали этот вопрос и выносили его в повестку дня. «Председатель парламентского комитета по правам человека, а также глава Центра социальных исследований Захид Орудж в последний раз поднимал этот вопрос. Конечно, это достаточно важный вопрос. Если сегодня на руках остаются сотни тысяч приватизационных чеков, их судьба должна быть выяснена. Во всех случаях ваучеры являются ценными бумагами. Проблема каждого гражданина должна решаться в рамках законодательства и законов страны. Действительно, пострадало большое количество наших граждан, и существует серьезная необходимость принять адекватные меры для их компенсации. Следует отметить, что это не простой вопрос и требует времени для решения. Не исключено, что эта проблема будет решаться поэтапно или в виде компенсации», — считает она.

Захид Орудж, председатель парламентского комитета по правам человека и председатель правления Центра социальных исследований, считает, что приватизационные ваучеры — это не форма компенсации, а форма участия людей с ваучерами в будущем приватизационном процессе.

Передача 65% созданного богатства через приватизационные чеки прямо пропорциональна написанным на чеках словам «Эти приватизационные чеки обеспечены государственным имуществом Азербайджанской Республики». Стоимость каждого из этих чеков одинакова, а 1 акция состоит из 4 чеков. Эквивалентная доля имущества в этом разделе указывается в законе как эквивалентная доля имущества, защищенная от инфляции.

Многие люди утверждают, что не смогли участвовать в процессе приватизации и до сих пор хранят эти чеки. Хотя выпущенные приватизированные чеки считаются ценными бумагами, решения по этим чекам не исполняются должным образом по закону. В этом случае должны быть предприняты конкретные шаги в отношении тех, у кого есть чек, либо должны быть приняты меры по восстановлению их прав на имущество, включающее в себя долю при приватизации».

В свою очередь, бывший госсоветник Габиль Гусейнли подчеркнул, что приватизационные ваучеры в будущем предполагается использовать в процессе крупной приватизации: «Большая приватизация потребует больше чеков. Если мы посмотрим на процесс приватизации, то увидим, что малая и средняя приватизация в стране близится к завершению. Через какое-то время будут приватизированы крупные фабрики, заводы и предприятия. В этом случае необходимо будет использовать приватизационные ваучеры. Поэтому тот, у кого есть приватизационные чеки, должен обязательно их сохранить. Потому что эти чеки можно использовать в масштабной приватизации».

Рашид Махмудов, кандидат медицинских наук, доцент Медицинского университета, также коснулся вопроса приватизационных чеков и сказал, что имущество, принадлежащее гражданам, является их правом и не должно попираться: «Общенациональный лидер Гейдар Алиев отдал в наследство 65% всей приватизированной собственности в беднейшие времена страны гражданам страны. Это решение Гейдара Алиева было принято законом как основной принцип государственной политики по восстановлению исторической социальной справедливости. О политики и депутаты, будете ли вы умнее Великого Вождя Гейдара Алиева, когда сейчас, в богатейшее время страны, когда в Государственном нефтяном фонде миллиарды, хотите наполнить бюджет продажей народного имущества?!»

И вниманию семей, которые веря в законы и государству, сохранили приватизационные чеки вот уже 25 лет: НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ — НЕ ПРОДАВАЙТЕ СВОИ ЧЕКИ!

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