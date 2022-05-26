Являются ли государственные приватизационные чеки ценными бумагами и важность прямого определения номинала этих чеков по закону

Вступление

Тот факт, что номинальная стоимость (цена) государственных приватизационных чеков прямо не регламентирована законом и не прописана в нем, на практике стал причиной их допуска к приватизионному процессу по разным ценам. Эта ситуация стала одной из самых обсуждаемых тем в доктрине и практике государственных приватизационных чеков. Основной обсуждаемый вопрос заключается в том, что нарушены ли права собственности, регулироваемые статьями 13 и 29 Конституции АР, а также право равенства владельцов чеков, прописанное в статье 25 Конституции АР, если номинальная стоимость (цена) государственных приватизационных чеков прямо не регулируется законом. В статье анализируется данный вопрос с правовой точки зрения с учетом законодательства Азербайджанской Республики в целом.

Анализ Государственных приватизационных чеков как ценной бумаги

Прежде чем анализировать правовые последствия неопределения в законодательном порядке номинальной стоимости государственных приватизационных чеков как вида ценной бумаги, целесообразно проанализировать правовое основание того, являются ли государственные приватизационные чеки ценными бумагами. Основоваясь на Конституции и законодательстве АР, государственные приватизационные чеки однозначно признаются всеми как государственные ценные бумаги, но если взять во внимание статью 987 Гражданского кодекса (ГК) Азербайджанской Республики, в которой прописанны условия определения понятия ценной бумаги, может возникнуть сомнение. Так, согласно статье 987.1 ГК, ценная бумага — это документ, подтверждающий наличие договорных отношений между ее владельцем и эмитентом и права владельца, вытекающие из договора. Эмитент — лицо, выпустившее, эмитировавшее, составившее или выпустившее ценную бумагу (статья 987.1.). В связи с этим положением возникает вопрос о том, установлены ли договорные отношения между владельцем государственных приватизационных чеков и их эмитентом. Как известно, эмитентом государственных приватизационных чеков является государство — Азербайджанская Республика, владелец — гражданин Азербайджанской Республики.

Для упрощения приватизационного, а также оборотного процесса, государство, основоваясь на эквиваленте доли каждого гражданина в приватизируемых государственных имуществах, эмитировало государственные приватизационные чеки, привязанные к этим долям, и в равных долях раздало гражданам Азербайджанской Республики. Данные чеки также позволили упростить платежный процесс в приватизации. Если учесть, что в ходе этого процесса между государством и гражданином устанавливаются устные договорные отношения, то такой результат будет соответствовать требованиям Гражданского кодекса и нашей Конституции.

Более того, статья 987.1 Гражданского Кожекса в редакции от 15 мая 2015 года установила, что «Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы какое-либо право, осуществление или передача которого без этого документа невозможны. Все удостоверяемые права ценной бумаги переходят вместе с её передачей».

Именно это понятие не требует обязательного наличия договорных отношений.

В целом также неправомерно требование договорных отношений между эмитентом и его владельцем для того, чтобы все ценные бумаги были действительными. В статьях 987.2 и 987.3 Гражданского кодекса указано, что виды ценных бумаг, обязательные реквизиты, требования к ним, отношения с ценными бумагами и рынком ценных бумаг определяются настоящим Кодексом и Законом Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» (987.3.).

Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность (987.3.).

Анализ этих норм показывает, что для проверки документа, считающегося ценной бумагой, документ должен быть одним из видов ценных бумаг, определенных Гражданским кодексом и Законом Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг», а также иметь обязательные реквизиты (условия), в противном случае документ не является ценной бумагой.

То есть документ, который рассматривается в ограниченной форме в Гражданском кодексе и Законе Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» и не является одним из этих видов ценных бумаг, не считается ценной бумагой. Известно, что в Гражданском кодексе и Законе Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» государственные приватизационные чеки не предусмотрены.

Однако «I Государственная программа» (далее именуемая «I Государственная программа»), утвержденная Законом от 29 сентября 1995 года об утверждении «Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике в 1995-1995 гг. 1998 года» за подписью нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, в пункте 4 раздела 3 «Государственная приватизационная доля» предусматривает, что «Государственная приватизационная доля состоит из 4 (четырех) чеков в виде безымянных (на предъявителя) ценных бумаг. Чеки, включенные в приватизационную долю, имеют одинаковую стоимость на момент выдачи (4-й абзац)».

Из этой нормы также следует, что принятая законом Первая Государственная Программа на основании полномочий, предоставленных ей Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике» 1993 года, впервые закрепила «государственную приватизационную долю» к ценным бумагам в виде государственных приватизационных чеков, имеющих одинаковую (номинальную) стоимость, что в свою очередь обеспечело равноправие всем гражданам.

Конечно, если вспомнить, что Гражданский кодекс вступил в силу с 1 сентября 2000 года, а “Закон о рынке ценных бумаг” и того позже, то приходится признать, что государственные приватизационные чеки являются ценной бумагой с 29 сентября 1995 года. По этой причине мы считаем, что в статье 987.2 Гражданского кодекса фраза «виды ценных бумаг… определяется Гражданским кодексом и Законом Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг»» и означает «виды ценных бумаг». Гражданский кодекс и рынок ценных бумаг определяются Законом Азербайджанской Республики и другими законами.

Как известно из вышеизложенного, государственные приватизационные чеки являются ценными бумагами, а правовым основанием для их выпуска является «государственная приватизационная доля», регулируемая Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», принятым в 1993 году. Статья 18 того же закона определяет «приватизационную долю» и гласит, что «эта доля является частью приватизируемого государственного имущества, выданной безвозмездно каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Статья 10 того же закона гласит, что «размер приватизационной доли, условия ее выпуска и правила ее использования определяются Государственной программой приватизации». Именно Первая Государственная программа по приватизации государственного имущества, принятая в нашей Республике 29 сентября 1995 года, показала, что Великий лидер Гейдар Алиев отошел от социалистического режима и приложил особые услия для безвозмездной передачи имущества нашей новой независимой Республики народу (гражданам) Азербайджанкой Республики, его реальному владельцу.

Анализ норм законодательства, касающихся номинальной стоимости (цены) государственных приватизационных чеков

Нормы, касающиеся номинальной стоимости (цены) государственных приватизационных чеков, предусмотрены в Разделе 3 Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы (Государственная программа I) под названием «Государственная приватизационная доля». В разделе 3 указано, что приватизационная доля является частью приватизируемого государственного имущества, безвозмездно предоставляемого каждому гражданину Азербайджанской Республики (2 -й абзац).

Приватизационный пай предоставляется гражданам Республики для приобретения акций приватизируемых государственных предприятий и инвестиционных фондов. Пай (чек) может быть продан, заложен банкам, завещан и отчужден в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Азербайджанской Республики (3-й абзац).

Государственный приватизационный пай состоит из 4 (четырех) чеков в виде безымянного (на предъявителя) денежного обеспечения. Чеки, входящие в состав приватизационной доли, имеют одинаковую стоимость на момент выдачи (4-й абзац). Выпущено 32 000 000 (тридцать два миллиона) государственных приватизационных чеков со сроком обращения три года (5-й абзац). Номинальная стоимость каждого чека, включенного в приватизационный пай, является материальным эквивалентом, защищенным от инфляции, а чек является 1/32 млн частью государственного имущества Азербайджанской Республики, подлежащего приватизации (6-й абзац).

Каждому гражданину Азербайджанской Республики, зарегистрированному до начала приватизации, выдается государственная приватизационная доля, состоящая из 4 (четырех) чеков. Список граждан для получения приватизационных паев составляется соответствующими местными органами исполнительной власти совместно с местными органами Госкомимущества. Механизм выпуска приватизационных паев (чеков) определяется соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики (7-й абзац).

Если мы посмотрим, в частности, на пункт 6 этой программы, то увидим, что, как и все ценные бумаги, номинальная стоимость государственных приватизационных чеков регулируется хотя и не напрямую, но косвенно. Отмечается, что основной причиной того, что эта номинальная стоимость не регулируется напрямую, является защита чеков от влияния инфляции.

Принимая во внимание нарушения законов о государственных приватизационных чеках в других странах, по настоянию Общенационального лидера Гейдара Алиева закон АР регламентирует, что номинальная стоимость каждого чека, включенного в приватизационный пай, является эквивалентом защищенного от инфляции имущества. Именно в этом 6-м абзаце указано, что «номинальная стоимость каждого чека, включенного в приватизационную долю, является материальным эквивалентом, защищенным от инфляции, и составляет 1/32 000 000 часть государственного имущества Азербайджанской Республики, приватизируемого чеком».

Кроме того, пункт 7 Раздела 3 Программы гласит, что «Каждому гражданину Азербайджанской Республики, зарегистрированному до начала приватизации, выдается государственная приватизационная доля в размере 4 (четырех) чеков».

В 4-м абзаце раздела 3 той же Программы указано, что «Государственная приватизационная акция состоит из 4 (четырех) чеков в виде безымянных (на предъявителя) денежных ценных бумаг». Чеки, входящие в состав приватизационной доли, имеют одинаковую стоимость на момент выдачи (4-й абзац).

Как известно, каждый из государственных приватизационных чеков имеет номинальную (имущественную) стоимость, защищенную от инфляции и являющуюся таким же (равным) материальным эквивалентом, и представляет собой долю (имущество) государственного имущества, на законных основаниях закрепленную за каждым гражданином Азербайджанской Республики, зарегистрированным до приватизации.

Эти правила остаются в силе, так как не противоречат Закону Азербайджанской Республики от 16 мая 2000 года «О приватизации государственного имущества». То есть, номинальная (имущественная) стоимость каждого государственного приватизационного чека представляет собой касательно каждого гражданина Азербайджанской Республики, зарегистрированного до начала приватизации, защищенный от инфляции материальный эквивалент и остается в силе, так как не противоречит Закону Азербайджанской Республики от 16 мая 2000 года.

Однако, как известно из всего этого, в целях защиты от инфляции номинальная стоимость государственных приватизационных чеков прямо не регулируется законом, а может быть определена расчетным путем.

Согласно Правилам «Оценки государственного приватизационного опциона», утвержденным Приказом № 222 Государственного комитета по имуществу Азербайджанской Республики от 12.12.1997 г. и зарегистрированным Министерством юстиции Азербайджанской Республики 19.12.1997 г. под регистрационным номером 75, возможен расчет номинала.

Так, пункт 2 настоящих Правил гласит, что «цена государственного приватизационного опциона определяется в размере 0,1 процента от средней цены продажи государственных приватизационных чеков (долей), сформированных на чековых аукционах, но не менее двух тысяч манатов». В то время 1 доллар равнялся 4000 манатов, а цена одного опциона была не менее 50 центов. Так, в 1997 году номинальная стоимость одного государственного приватизационного чека была определена не менее 500 долларов Соединенных Штатов Америки. Конечно, если учесть, что в одном приватизационом пае есть 4 чека, то можно сказать, что эквивалент одной доли имущества составляет не менее 2000 долларов Соединенных Штатов Америки.

Иными словами, после выпуска государственных приватизационных паев (чеков) в 1997 г. из приказа Госкомимущества 1997 г., устанавливавшего цену опционов для иностранных инвесторов, стало ясно, что каждый государственный приватизационный чек, выданный Великим Вождем каждому гражданину при номинальной стоимости 500 долларов Соединенных Штатов Америки, при 4 чеках на пай, стоимость одного пая составляла 2000 долларов Соединенных Штатов Америки.

Гениальный Гейдар Алиев неоднократно заявлял, что государственные приватизационные паи (чеки) являются частью приватизируемого государственного имущества, безвозмездно выдаваемые каждому гражданину Азербайджанской Республики, и заявлял, что недопустимо ограничение этой имущественной доли на определенный период. Именно это правовое регулирование отражено в Законе № 1120 от 29.09.1995 г., подписанном Великим общенационалным лидером, и утвержденным этим законом в I Государственной программе.

Однако номинальная стоимость (цена) государственных приватизационных чеков прямо законом не регулировалась. Но, как отмечалось выше, поскольку номинальная стоимость государственных приватизационных чеков является материальным эквивалентом, защищенным от инфляции, ежегодное обнародование их стоимости с учетом инфляции облегчит использование гражданами этого имущества и даже обеспечит их право залога в банках.

Важность прямого регулирования номинала (цены) государственных приватизационных чеков в законодательстве

Важность прямого регулирования номинала (цены) государственных приватизационных чеков в законодательстве можно обосновать следующим:

1) Прямое регулирование номинала (цены) государственных приватизационных чеков законодательством имеет важное значение для защиты прав собственности и равноправия чекодержателей, предотвращения нарушения этих прав различными манипуляциями;

2) Государственный приватизационный чек является государственной ценной бумагой, и каждый чек является эквивалентом имущества, защищенного от инфляции, что составляет 1/32 000 000 часть от 65% всех государственных предприятий, подлежащих приватизации по закону. Такая ситуация не только подтверждает наличие у каждого чекодержателя доли в государственном имуществе (имуществе), но и подтверждает возможность залога этого имущества в банках. Обязанность обеспечения этого является одной из позитивных обязанностей государства по закону. Однако владельцы чеков не могут воспользоваться этими правами, так как номинальная стоимость государственных приватизационных чеков в законодательстве не указана. В то же время данная ситуация манипулировалась различными лицами и нарушала конституционные права граждан, в частности права на собственность и равноправие;

3) Конкретное установление законом номинальной стоимости государственных приватизационных чеков позволит конкретизировать обязательства государства как эмитента чека, а также право граждан на равноправие. Например, допустим, что реальная цена продажи чеков на рынке сегодня составляет 100 долларов Соединенных Штатов Америки. Это не означает, что государство должно выдать акцию государственного имущества стоимостью 100 долларов человеку, предъявившему чек. Если принять это, то в случае роста реальной цены продажи чеков на рынке завтра до 100 000 долларов Соединенных Штатов Америки, за каждый предявленный чек (долю) государство должно выдать акцию в размере 100 000 долларов Соединенных Штатов Америки. Для предотвращения этой проблемы важно законодательно закрепить номинал государственных приватизационных чеков;

4) Конкретное установление законодательством номинальной стоимости государственных приватизационных чеков позволит предотвратить нарушение права равноправия чекодержателей. Как известно, закон основан на справедливости, а Конституция и законы определяют и защищают права. Некоторые лица манипулировали стоимостью чеков, пользуясь тем фактом, что номинальная стоимость государственных приватизационных чеков конкретно не определена законом. Хотя все имеют равные права перед законом, эти манипуляции привели к дискриминации. Например, при приватизации предприятия в 2010 году государственный приватизационный чек (доля) был оценин в 1400 манатов. Таким образом, всего было принято 40 тысяч государственных приватизационных чеков на сумму 14 миллионов 33 тысячи манатов при приватизации государственного имущества. Это нарушение правила «все равны перед законом и судом», регламентированного статьей 25 Конституции, а также нарушение права собственности чекодержателей.

Как известно, государство несет ответственность перед каждым гражданином ровно настолько, насколько оно обязано по закону. Это требует, чтобы цена (стоимость) каждого из государственных приватизационных чеков, выдаваемых государством гражданам, была одинаковой. Определение этой величины в разных суммах, иногда 100 манатов, иногда 2000 манатов, иногда 1400 манатов, является нарушением статьи 25 (право на равноправие) и статей 13 и 29 (право собственности) Конституции.

Мы считаем, что такая форма нарушения прав человека, регулируемых Конституцией и законами, убивает желание как граждан, так и иностранных инвесторов вкладывать средства в нашу страну. Как известно, граждане страны и иностранные компании с целью инвестиций приобрели государственные приватизационные чеки, поверив в обещание государства. По сообщениям СМИ на начало 2011 года, в Национальном депозитарном центре оставались неиспользованными 600 000 чеков, принадлежащих таким лицам.

Возникает интересный вопрос: какой иностранный и местный инвестор будет вкладывать средства в страну, государство которого допускает такие несправедливости и правонарущения в отношении держателей обеспеченных государством чеков? Для предотвращения всех этих негативных ситуаций важно законодательно закрепить номинал государственных приватизационных чеков.

Заключение

Ответы на правовой анализ поставленного в статье вопроса в основном выражены в соответствующих разделах. Однако в качестве резюме считаем полезным отметить следующее:

Государственные приватизационные чеки безоговорочно принимаются в качестве обеспечения и законно не изымаются из обращения. Однако при анализе статьи 987 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, регулирующей понятие ценной бумаги, может возникнуть сомнение, является ли она ценной бумагой или нет. Так, согласно статье 987.1 ГК, ценная бумага — это документ, подтверждающий наличие договорных отношений между ее владельцем и эмитентом, и права владельца, вытекающие из договора.

В связи с этим положением возникает вопрос: установлены ли договорные отношения между владельцем государственных приватизационных чеков и их эмитентом?

Как известно, эмитентом государственных приватизационных чеков является государство Азербайджанской Республики, а владельцем является гражданин Азербайджанской Республики.

Таким образом, государственные приватизационные чекы были выданы государством в целях облегчения использования и обращения государственных приватизационных паев, выданных каждому гражданину Азербайджана в качестве платежного средства.

Если учесть, что в ходе этого процесса между государством и гражданином устанавливаются устные договорные отношения, то такой результат будет соответствовать требованиям Гражданского кодекса и нашей Конституции. Принимая во внимание пункты 4, 6 и 7 раздела 3 I Государственной программы «Государственная приватизационная доля», можно сказать, что каждый из государственных приватизационных чеков имеет номинальную (имущественную) стоимость, которая защищена от инфляции и является одинаковой (равной) — долей (имущество), предоставленной законом каждому гражданину Азербайджанской Республики, зарегистрированному до начала приватизации.

Тот факт, что номинальная стоимость (цена) государственных приватизационных чеков прямо не регулируется законом, нарущает Конституционные права с точки зрения защиты имущественных прав и прав на равенство, а установление номинальной стоимости предотвратит манипуляции и конкретизирует государственные обязательства.

Принимая все это во внимание, можно с уверенностью сказать, что приватизационные чеки по закону по-прежнему являются государственной ценной бумагой. И с учетом инфляции с 1997 г. по настоящее время, благодаря защищенности от инфляции по закону на данный момент государственные приватизационные чеки являются самой дорогой ценной бумагой.

Специально для # Мубариз Ёлчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета, член коллегии адвокатов, юрист

Сравнительно-правовой анализ доли приватизации и приватизационных чеков доцента юридического факультета Бакинского государственного университета, члена Коллегии адвокатов Мубариза Ёлчиева можно прочитать по этой ссылке.

Специальное напоминание от редакции:

Следует отметить, что приватизационные чеки были выданы великим лидером Гейдаром Алиевым всем гражданам страны, родившимся до 1997 года, в виде доли наследственного имущества. Эти чеки являются не только государственными ценными бумагами, но и имущественными правами. Стоимость каждого чека одинакова. По закону не менее 65% всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должно быть приватизировано приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллиона 65% государственного имущества, которое будет приватизированно чеками. Эквивалентная доля имущества в этом разделе указывается в законе как эквивалентная доля имущества, защищенного от инфляции, и в 1997 г. составляла не менее 2000 долларов США в имущественном эквиваленте. При этом право залога этих приватизационных чеков в банках предусмотрено законом. Это означает, что каждый приватизационный чек должен иметь одинаковую стоимость государственных акций.

В последнее время известные общественные и политические деятели, депутаты, юристы, экономисты призвали правительство заняться решением проблем граждан, получивших чеки.

Например:

Вахид Ахмедов, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, рассказал #, что судьба приватизационных чеков, оставшихся в руках граждан, может быть прояснена: «Идут широкие дискуссии. Если государство начнет процесс приватизации, можно рассмотреть вопрос об увеличении срока обращения. У нас есть граждане, имеющие чеки после окончания периода их обращения в 2011 году. По предварительным оценкам, их количество исчисляется сотнями тысяч. Я думаю, их надо уточнять. И я надеюсь, этот вопрос найдет свою ясность. Было бы очень хорошо пойти на такой шаг».

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Эльчин Садыгов также заявил #, что процесс, нарушающий права сотен тысяч граждан, должен быть пересмотрен: «Известно, что в данном случае законодательство имеет обратную силу.

Решение об ограничении срока не могло быть применено задним числом. С другой стороны, законодательством о приватизационных чеках не предусмотрен конкретный срок. С этой точки зрения на него нельзя было наложить никаких ограничений. Учитывая, что население не было серьезно информировано и не обеспечено подробной информацией о приватизационных чеках, процесс нельзя было объявить завершенным.

Чеки являются ценными бумагами, и акционеры должны были быть проинформированы об их важности при их распространении. Судя по всему, всего этого не было. Есть вполне обоснованные утверждения о серьезных недостатках. В связи с этим вопрос следует пересмотреть».

В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа убежден, что права потерпевших должны быть обеспечены: «Этот вопрос может быть отражен в новом законе «Об инвестиционной деятельности». Во всех случаях необходимо найти соответствующий механизм для завершения процесса. Потому что эти чеки являются халяльными правами граждан и они имеют право пользоваться своими инвестициями. Это право не может быть ограничено ни в коем случае.

Должны быть найдены соответствующие механизмы, а компенсационные выплаты должны производиться последовательно и систематически, пусть и не единожды. Уверен, что определенные шаги в этом направлении будут предприняты. Потеря гражданина наносит в первую очередь ущерб самому государству. Само государство должно быть заинтересовано в своевременной выплате компенсаций. К сожалению, мы регулярно сталкиваемся с неправомерным вмешательством представителей исполнительной власти в подобные вопросы. Это неприемлемо, и попытки чиновников помешать и затормозить этот процесс должны быть устранены».

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, председатель партии «Родина» (АВП) Фазаил Агамали также подтвердил #, что приватизационные чеки являются государственными ценными бумагами: «Приватизационные чеки, выпущенные в конце 1990-х годов, не использовались. Именно поэтому некоторые наши граждане продали эти чеки. Наряду с теми, кто дарят свои чеки другим, есть сотни тысяч людей, которые до сих пор их хранят. По некоторым оценкам, их число исчисляется сотнями тысяч. Однако это не исчерпывающий список, и его следует тщательно изучить. К сожалению, некоторые дельцы воспользовались этим процессом, а интересы граждан не были обеспечены. А ведь в соответствующем указе они были указаны в качестве наследства народу. Эти дельцы также стали акционерами некоторых государственных предприятий».

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат от ПЕА Малахат Ибрагимгызы сообщила #, что ее коллеги неоднократно поднимали этот вопрос и выносили его в повестку дня. «Конечно, это жизненно важный вопрос. Сегодня, если у граждан остались сотни тысяч приватизационных чеков, их судьба должна быть выяснена. Во всех случаях чеки являются ценной бумагой. Проблема каждого гражданина должна решаться в рамках законодательной власти и законов страны. Действительно, существует серьезная необходимость в принятии адекватных шагов для возмещения причиненного вреда нашим гражданам. Важно иметь в виду, что это не простой вопрос, и потребуется время, чтобы его решить. Не исключено, что эта проблема будет решаться поэтапно, либо в виде компенсации», — считает она.

Захид Орудж, председатель парламентского комитета по правам человека, председатель правления Центра социальных исследований, считает, что урегулирование вопроса приватизационных чеков должно быть не в форме компенсации, а с участием людей, имеющих чеки, в процессе приватизации в будущем:

«Передача 65% богатства, созданного в стране в советский период или в предыдущие годы, через приватизационные чеки прямо пропорциональна словам «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики». Стоимость каждого из этих чеков одинакова, а 1 пай состоит из 4 чеков. Эквивалентная доля имущества в этом разделе указывается в законе как эквивалентная доля имущества, защищенная от инфляции. Многие утверждают, что не смогли участвовать в процессе приватизации и до сих пор хранят эти чеки. Хотя выпущенные приватизированные чеки считаются ценными бумагами, решения по этим чекам не исполняются должным образом по закону. В этом случае должны быть предприняты конкретные шаги в отношении тех, у кого есть чек, либо должны быть приняты меры по восстановлению их прав на имущество, включающее в себя долю при приватизации».

По словам бывшего государственного советника Габиля Гусейнли, приватизационные чеки, как ожидается, будут использоваться в процессе крупномасштабной приватизации в будущем, и в такой крупномасштабной приватизации потребуется больше чеков:

«Если мы посмотрим на процесс приватизации, то увидим, что в стране близится к завершению малая и средняя приватизация. Через какое-то время будут приватизированы крупные фабрики, заводы и предприятия. В этом случае необходимо будет использовать приватизационные чеки. Поэтому тот, у кого есть приватизационные чеки, должен их сохранить. Потому что эти чеки можно использовать в масштабной приватизации».

Касаясь вопроса приватизационных чеков, уважаемый старейшина, кандидат медицинских наук, доцент медицинского университета Рашид Махмудов также сказал, что имущество, принадлежащее гражданам, является их правом, и оно не должно нарушаться:

«В самое бедственное время страны общенациональный лидер Гейдар Алиев передал 65% всего приватизированного имущества гражданам страны в качестве доли наследственного имущества. Гейдар Алиев принял это решение на законодательном уровне как основной принцип государственной политики по восстановлению исторической социальной справедливости. О политики и депутаты, будете ли вы более умны, чем Великий общенациональный Лидер Гейдар Алиев, когда сейчас, в богатейшее время страны, когда в Государственном Нефтяном Фонде миллиарды, вы хотите наполнить бюджет, распродав принадлежащее народу имущество?!».

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