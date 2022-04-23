Не ошибемся, если предположим, что основной спор, который в настоящее время ведется в доктрине и практике в отношении государственных приватизационных долей и государственных приватизационных чеков, порожден законодательным ограничением срока обращения государственных приватизационных чеков, говоря иными словами, изъятием их из оборота. Так, ограничение срока обращения государственных приватизационных чеков привело к возникновению следующих конкретных вопросов.

И ответы на данные вопросы рассматриваются в комплексе с законодательством Азербайджанской Республики, анализируются с правовой точки зрения.

Первый вопрос и ответ:

Вопрос: Государственные приватизационные чеки и государственные приватизационные акции — это одно и то же правовое понятие или разные правовые понятия?

Ответ: Государственные приватизационные чеки и государственные приватизационные доли были не одинаковыми, а разными юридическими понятиями.

Так, всем нам хорошо известно, что государственная приватизационная доля регулируется законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственной собственности в Азербайджанской Республике», принятым впервые в законодательстве нашей страны в 1993 году.

В статье 18 указанного Закона дается понятие приватизационной доли и говорится, что «эта доля является безвозмездно переданной каждому гражданину Азербайджанской Республики из части приватизируемой государственной собственности».

В статье 10 указанного Закона говорится, что размер, условия предоставления и правила использования приватизационной доли определяются Государственной программой «О приватизации».

А первая Государственная Программа о приватизации государственной собственности в нашей республике была принята 29 сентября 1995 года.

Эта программа — знаменитая «I Государственная Программа» (далее «I Государственная Программа»), подписанная Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым и утвержденная Законом от 29 сентября 1995 года «Об утверждении Государственной Программы приватизации государственной собственности в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы».

Учитывая требования этой «I Государственной Программы», мы видим, что Великий Лидер приложил особые усилия, чтобы имущество Республики, которая выйдя из социалистического режима, получила свою независимость, было безвозмездно передано ее фактическому владельцу — гражданину Азербайджанской Республики.

Именно с учетом требований раздела 3 «I Государственной Программы», который назывался «Государственная приватизационная доля», имеющий подпись Великого Лидера, и других нормативно-правовых актов, содержащих его подпись, можно с уверенностью сформулировать эту мысль.

В этом разделе соответственно говорится:

Приватизационная доля — эта часть, безвозмездно переданная каждому гражданину Азербайджанской Республики из приватизируемой государственной собственности (абзац 2).

Примечание: полностью повторяется требование статьи 18.1 Закона от 1993 года.

Данный пункт свидетельствует о том, что государство Азербайджанской Республики и глава его государства в безвозмездном порядке передали в собственность гражданину (пайщику) Азербайджанской Республики часть государственной собственности (имущества), приватизируемой посредством данного нормативно-правового акта и основанной на нем государственной доли приватизации.

Согласно общепринятому во всем мире универсальному правилу права, если лицо передает часть имущества, находящегося в его собственности, в собственность другого лица в возмездном или безвозмездном порядке, возникает право собственности приобретателя на эту часть.

В таком случае можно сказать, что государственные приватизационные доли — это документ, подтверждающий право собственности каждого гражданина Азербайджанской Республики на часть имущества (имущественную долю), переданную в безвозмездном порядке в приватизируемой государственной собственности.

Другими словами, вместе с принятием закона от 1993 года и I Государственной программы от 1995 года было официально подтверждено право собственности каждого гражданина Азербайджана на приватизируемую государственную долю.

А право собственности является одним из основных прав человека, охраняется Конституцией Азербайджанской Республики, не подлежит никакому сроку и неиспользование не может привести к его прекращению.

Имущество у физического лица может быть приобретено, за исключением дарения, только с его согласия путем возмездного выкупа. А именно, в пункте IV статьи 29 Конституции говорится, что «никто не может быть лишен своего имущества без решения суда. Полная конфискация имущества не допускается. Отчуждение имущества для государственных нужд может быть разрешено только при условии справедливой оплаты его стоимости заранее».

Приватизационная доля — выдается гражданам республики для приобретения акций приватизированных государственных предприятий и инвестиционных фондов. Пай (чек) может быть продан, передан банкам, в залог, передан по наследству и отчужден в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Азербайджанской Республики (абзац 3).

Примечание: из этой нормы следует, что I Государственная Программа, в отличие от закона 1993 года, повысила доступность «государственных приватизационных паев» и признала, что они могут быть проданы, заложены, отчуждены в иной форме. Отсюда ясно видно, что I Государственная Программа не регулирует, может ли государство распоряжаться приватизационными долями. Нельзя не восхищаться дальновидной правовой политикой Великого Вождя, когда анализируются последующие нормы. Так, I Государственная Программа не регламентировала, может ли государство распоряжаться акциями приватизации в соответствии с обоснованной, справедливой и законодательной (правовой) технологией. Так, понятие обращения является юридическим понятием, принятым для ценных бумаг во всем мире. Поскольку государственные приватизационные доли не являются ценными бумагами, их обращение невозможно, напротив, они могут быть проданы, заложены или отчуждены в иной форме, как и другие имущественные права.

Государственная приватизационная доля — состоит из 4 (четырех) чеков, без названия, в бумажной форме, наличной ценностью (на предъявителя). Чеки, включенные в приватизационную долю, имеют такое же значение, как и в момент их выдачи (абзац 4).

Из этой нормы также следует, что I Государственная Программа, на основании полномочий, предоставленных ей Законом от 1993 г., впервые привязала приватизационную долю к чеку, являющемуся ценной бумагой, и установила, что все эти чеки имеют одинаковую стоимость в момент их выпуска, чтобы можно было обеспечить равенство.

Эта норма также говорит о том, что 1 доля государственной приватизации равна 4 «чековым листам».

Вкратце из этой нормы видно, что государственная приватизационная доля и государственный приватизационный чек — это два отдельных правовых понятия, которые имеют отличительные друг от друга признаки. То есть законодательство отличало эти два понятия друг от друга следующими основными отличиями:

1) в то время как государственный приватизационный чек является ценной бумагой, государственная приватизационная доля не является ценной бумагой.

2) правовой основой выпуска Государственного приватизационного чека, являющегося ценной бумагой, является государственная приватизационная доля, выданная каждому гражданину Азербайджана из государственного имущества. Об этом прямо говорит и абзац 4 раздела 3 I Государственной Программы.

Отсюда понятно, что если бы государство не имело приватизационную долю, то государственный приватизационный чек не мог бы быть снят. Известно, что ценная бумага должна в обязательном порядке удостоверять какое-либо имущественное право. В противном случае она будет недействительной. Например, акция, выпущенная любым акционерным обществом, является ценной бумагой и удостоверяет, что лицо является ее совладельцем, что ему принадлежит часть общей долевой собственности данного акционерного общества. Если такая акция была выпущена в отсутствие акционерного общества, эта акция не подтверждает права собственности, как если бы она не подтверждала, что владелец является участником какого-либо акционерного общества. По этой причине она считается недействительной.

3) Поскольку государственный приватизационный чек является ценной бумагой, его обращение может быть ограничено определенным сроком, он может быть изъят из обращения в соответствии с законодательством. Но государство не может управлять приватизационной долей. Потому что понятие обращения — это понятие, присущее ценным бумагам. Следовательно, ограничение срока обращения государственной приватизационной доли также невозможно.

Исходя из всего этого, можно сказать, что срок обращения ценных бумаг, в том числе и государственных приватизационных чеков, может быть ограничен, но это не может привести к прекращению государственной приватизационной доли (права собственности), основанием для которой является ее выпуск.

4) Выпускается 32 000 000 (тридцать два миллиона) государственных приватизационных чеков со сроком обращения три года (абзац 5).

Из этой нормы следует, что для того, чтобы каждому гражданину Азербайджанской Республики была безвозмездно передана в приватизируемую государственную собственность доля, было выпущено 32 000 000 чеков со сроком обращения 3 года, из которых каждые 4 «чековых листа» равнялись 1 государственной приватизационной доле. Давайте не будем забывать, что в 1995 году население составляло 8 000 000 человек, а это означает 8 000 000 государственных приватизационных долей.

Второй вопрос и ответ:

Вопрос: Повлекло ли за собой изъятие из обращения государственных приватизационных чеков, также прекращение права собственности, предоставленного каждому гражданину Азербайджанской Республики на государственные приватизационные доли?

Изъятие из обращения государственных приватизационных чеков не может повлечь за собой также прекращение права собственности, предоставленного каждому гражданину Азербайджанской Республики на государственные приватизационные доли.

Во-первых, потому, что государственные приватизационные чеки и государственные приватизационные паи — это два отдельных правовых понятия, которые имеют некоторые отличительные черты. Так, в то время как государственный приватизационный чек является ценной бумагой, государственная приватизационная доля не является ценной бумагой, а является собственностью каждого гражданина Азербайджанской Республики. Правовой основой выпуска государственного приватизационного чека является государственная приватизационная доля, выданная каждому гражданину Азербайджана из государственного имущества. Отсюда понятно, что если бы не было государственной приватизационной доли, то государственный приватизационный чек не мог бы быть снят. Следовательно, прекращение обращения (действия) государственного приватизационного чека не может повлиять на юридическую силу государственной приватизационной доли.

Поскольку государственный приватизационный чек является ценной бумагой, его обращение может быть ограничено определенным сроком, он может быть изъят из обращения в соответствии с законодательством. Но государство не может управлять долей приватизации. Потому что понятие обращения — это понятие, присущее ценным бумагам. Следовательно, ограничение срока его применения также невозможно.

Следовательно, срок обращения ценных бумаг, в том числе государственных приватизационных чеков, может быть ограничен, но это не может привести к прекращению государственной приватизационной доли (права собственности), основанием для которой является ее выпуск.

Во-вторых, государственная приватизационная доля — это понятие, наделяющее собственника правом собственности на государственную собственность. В пункте IV статьи 29 Конституции Азербайджанской Республики говорится, что «никто не может быть лишен имущества без решения суда. Отчуждение имущества для государственных нужд может быть разрешено только при условии справедливой оплаты его стоимости заранее».

То есть, давайте на мгновение посчитаем, что изъятие из обращения государственных приватизационных чеков также прекращает право собственности, предоставленное государством на долю приватизации. Это означает, что впоследствии нормативным правовым актом, принятым государством, государство также прекращало право собственности на долю приватизации, не выплачивая ее взамен. Это положение противоречит требованию пункта IV статьи 29 Конституции Азербайджанской Республики. Так, в той же конституционной норме говорится, что «никто не может быть лишен своего имущества без решения суда». То есть нормативным правовым актом невозможно получить от них право собственности, которым обладают граждане. Для этого должно быть решение суда.

Кроме того, в пункте IV статьи 29 Конституции Азербайджанской Республики также говорится, что «отчуждение имущества для государственных нужд допускается только при условии справедливой оплаты его стоимости заранее». Из этого следует, что право собственности, которое государство передает гражданам на долю приватизации, может быть уступлено им только при условии справедливой оплаты его стоимости заранее.

Из всего этого следует, что право собственности, которым обладают граждане, имеет ту же правовую сущность, что и изъятие их в бесспорном порядке путем изменения какого-либо законодательного акта со стороны государства. Считать, что право собственности на государственные паи приватизации, предоставленное Законом от 1993 года всем гражданам Азербайджана, является бессрочным путем привязки к государственному приватизационному чеку, являющемуся ценной бумагой, принятого в 1995 году закона (I Государственной программы), а также ограничения срока обращения этого чека 3 годами (впоследствии продленного до 2011 года), противоречит всем универсальным правилам, конституционным нормам, принятым в связи с правом собственности.

Все это свидетельствует о том, что целью нормативных правовых актов, связанных с изъятием из обращения государственных приватизационных чеков, никогда не было прекращение права собственности, предоставленного государством на приватизационную долю. Потому что противоположное мнение противоречит конституционным нормам Азербайджанской Республики.

Третий вопрос и ответ:

Вопрос: Являются ли изъятие из обращения государственных приватизационных чеков и их изъятие из оборота одинаковыми понятиями? Осуществлялось ли их изъятие из обращения в соответствии с законодательством?

Ответ: Изъятие из оборота государственных приватизационных чеков и их изъятие из обращения — это одно и то же понятие, однако их изъятие не было осуществлено в соответствии с законодательством.

Для ответа на этот вопрос полезно взглянуть на то, как законодательно регулируется понятие обращения ценных бумаг и порядок изъятия ценных бумаг из обращения.

Так, в статье 1078-20.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики говорится, что «обращение ценных бумаг — это процесс перехода и регистрации прав собственности в результате заключения гражданско-правовых сделок с ценными бумагами после размещения».

Опять же, в статье 1078-20.1 Гражданского кодекса говорится, что «сделки по ценным бумагам заключаются и осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом и законом Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг».

Как следует из этого, под оборотом (обращением) ценных бумаг понимается переход права собственности на эти бумаги от его собственника к другому лицу посредством заключаемых гражданско-правовых договоров, например, купли-продажи, мены, дарения и так далее. Косвенно можно сказать, что обращение с оборотом — это те же юридические понятия, что и слова — синонимы.

Не будем забывать, что понятие оборота (обращения) государственных приватизационных чеков и понятие их использования в качестве платежного средства — это понятия практически одного характера.

Так, под понятием обращения ценных бумаг, под другим выражением, под понятием государственных приватизационных чеков понимается их использование в качестве платежного средства, хотя и звучат они по-разному, но в действительности это понятия одного и того же характера, дополняющие друг друга, если не одно, то другое. Потому что под обращением чека (ценной бумаги) по требованию законодательства понимается его продажа другому лицу как юридического документа, отчуждение в иной форме.

В то же время под использованием чека (ценной бумаги) в качестве средства платежа понимается использование этого документа в качестве денег (средства платежа) для оплаты цены приобретаемой нами вещи, другой ценной бумаги (акции).

В обоих случаях, т.е. как в случае обращения чека, так и в случае использования чека в качестве средства платежа, держатель чека передает право собственности на чек другой стороне, в то время как другая сторона предоставляет держателю чека другое право, принадлежащее ей.

По этой причине мы считаем, что если обработка чека будет запрещена, его использование в качестве платежного средства также будет невозможно.

Общеизвестно, что если денежная единица изъята из обращения, ее нельзя использовать в качестве платежного средства, за исключением юридических исключений. Однако в период существования государства, выпустившего эти деньги, изъятие и компенсация (возмещение стоимости) этой денежной единицы Центральным банком государства не могут быть исключены, ограничены определенным временем.

В то же время ясно, что если ценная бумага будет изъята из обращения, она также не может быть использована в качестве платежного средства.

Как известно, пункт 1.5 «Положения О государственных приватизационных долях (чеках) в Азербайджанской Республике», утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 25 марта 1996 года № 450 «О выпуске в обращение государственных приватизационных паев (чеков) в Азербайджанской Республике» (далее будет называться «Положение о чеках», регулирование того, что чеки можно использовать в качестве платежного средства во все периоды приватизации, также препятствовало ограничению времени оборота чеков определенным периодом. Однако, несмотря на это, как абзац 5 раздела 3 «I Государственной Программы» (сроком на 3 года), так и пункт 1.5 «II Государственной Программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики № 383 от 10 августа 2000 года, ограничили срок оборота (обращения, использования в качестве платежного средства) государственных приватизационных чеков (до января 2011 года). Правомерно ли это или нет, вместе с тем являясь предметом другого спора, давайте считать, что это правомерно.

Основной вопрос здесь: «А было ли обращение государственных приватизационных чеков осуществлено в соответствии с законодательством?». Мы считаем, что нет.

Потому что здесь были нарушены правила изъятия ценных бумаг из обращения, предусмотренные статьей 1078-27 Гражданского кодекса, которая носит название «изъятие ценных бумаг из обращения».

Так, в статье 1078-27.1 ГК сказано, что «изъятие ценных бумаг из обращения» осуществляется в случаях:

1) по решению общего собрания акционеров в отношении акций (статья 1078-27.1.1);

2) по решению органа по надзору за финансовыми рынками в случае признания эмиссии ценных бумаг несостоявшейся (ст. 1078-27.1.2);

3) если выпуск ценных бумаг признан судом недействительным (ст. 1078-27.1.3);

4) при прекращении деятельности эмитента в установленном законодательством порядке (ст. 1078-27.1.4);

5) при погашении ценных бумаг по истечении срока обращения (статья 1078-27.1.4-1);

6) в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 1078-27.1.5).

Здесь статья 1078-27.1.4-1 Гражданского кодекса, касающаяся обращения государственных приватизационных чеков, имеет важное значение.

Именно эта норма гласит, что ценные бумаги, в том числе и государственные приватизационные чеки, по истечении срока обращения подлежат изъятию из оборота (обращению) с оплатой их цены.

Четвертый вопрос и ответ:

Вопрос: Почему законодательно был ограничен срок обращения государственных приватизационных чеков?

Ответ: Ответ на этот вопрос скрыт в статье 19 Закона О приватизации государственной собственности в Азербайджанской Республике от 7 января 1993 года.

Так, в абзаце 1 той же статьи 19 говорится, что “для эффективного размещения части паев (чеков) приватизации, принадлежащих населению Республики, которые по тем или иным причинам не были направлены на эти (приватизационные) цели, государством создается специализированный инвестиционный фонд”.

Из этого следует, что государственные приватизационные чеки, которые не могли быть использованы в течение срока обращения в какой-либо форме, не могли быть направлены на иные цели приватизации, должны были быть вложены в созданный государством специализированный инвестиционный фонд и выплачены его владельцам в виде дивидендов в виде акций.

Еще одним выражением стало ограничение в законодательстве срока действия государственных приватизационных чеков до 3 лет, а затем до января 2011 года, в связи с оказанием помощи инвестиционному фонду. То есть предполагалось, что в течение 3-х лет все государственное имущество может быть приватизировано. Если это не будет завершено, оставшиеся государственные приватизационные чеки будут инвестированы в создаваемые инвестиционные фонды и будут выплачиваться дивиденды их владельцам. Но ничего из этого не было реализовано.

Вывод: ответы юридического анализа на поставленные в статье вопросы в основном изложены в соответствующих разделах. Тем не менее, мы считаем полезным отметить следующее в качестве резюме.

Государственные приватизационные чеки и государственные приватизационные доли не являются одинаковыми юридическими понятиями, это разные юридические понятия. Это означает, что в то время как государственный приватизационный чек является ценной бумагой, государственная приватизационная доля не является ценной бумагой, а является собственностью каждого гражданина Азербайджанской Республики. Правовой основой выпуска Государственного приватизационного чека является государственная приватизационная доля, выданная каждому гражданину Азербайджана из государственного имущества. То есть, если бы не было государственной приватизационной доли, государственный приватизационный чек не был бы снят. Поскольку государственный приватизационный чек является ценной бумагой, его обращение может быть ограничено определенным сроком, он может быть изъят из обращения в соответствии с законодательством. Но государственная приватизационная доля не может обращаться. Потому что понятие обращения — это понятие, присущее ценным бумагам. Следовательно, ограничение срока обращения государственной приватизационной доли невозможно.

Исходя из всего этого, можно сказать, что срок обращения ценных бумаг, в том числе и государственных приватизационных чеков, может быть ограничен, но это не может привести к прекращению государственной приватизационной доли (права собственности), основанием для которой является ее выпуск. Другими словами, изъятие из обращения государственных приватизационных чеков не может повлечь за собой также прекращение права собственности, предоставленного каждому гражданину Азербайджанской Республики на государственные приватизационные паи.

Обращение, оборот, в том числе использование государственных приватизационных чеков в качестве платежного средства — это те же понятия. Опять же, изъятие государственных приватизационных чеков из обращения, ограничение их использования в качестве платежного средства не были выполнены в соответствии с законодательством.

Для того, чтобы определить, почему законодательно ограничен срок обращения государственных приватизационных чеков, полезно взглянуть на статью 19 Закона О приватизации государственной собственности в Азербайджанской Республике от 7 января 1993 года. Так, в той же норме отмечалось, что государственные приватизационные чеки, которые не могут быть использованы в течение срока обращения в какой-либо форме, не могут быть направлены на иные цели приватизации, должны быть вложены в созданный государством специализированный инвестиционный фонд и выплачены дивиденды их владельцам в виде паев.

Отметим, что приватизационные чеки были выданы Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым в качестве доли наследственного имущества всем гражданам страны, родившимся до 1997 года. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Стоимость каждого из чеков одинакова. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должно быть заменено приватизационными чеками, процесс приватизации должен осуществляться таким образом. А стоимость каждого чека составляет 1/32 миллиона от стоимости 65% государственного имущества, которое будет заменено чеками. Доля имущественного эквивалента, приходящаяся на эту часть, указана в законе как доля имущественного эквивалента, защищенная от инфляции, и в 1997 году она составляла не менее 2000 долларов в эквиваленте имущества. В то же время законом предусмотрено право на залог этих паев приватизации в банках. Это означает, что стоимость акций, которые попадают в каждый из приватизационных чеков из государственной собственности, должна быть одинаковой.

Подробной информацией относительно темы, можете ознакомиться, пройдя по этой ССЫЛКЕ

Мубариз Йолчуев

Доцент юридического Факультета Бакинского Государственного Университета, член Коллегии Адвокатов, адвокат

Специально для Зеркало