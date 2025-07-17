Президент США Дональд Трамп подписал закон об ограничении незаконного ввоза фентанила в США. Документ увеличивает сроки заключения для торговцев этим наркотическим веществом.

Об этом сообщает ABC News.

Церемония подписания состоялась в присутствии семей, которые потеряли близких из-за употребления фентанила.

Закон о прекращении смертельного оборота этого вещества или HALT Fentanyl Act — внесет этот опиоид в Список I. Это может привести к ужесточению наказания для лиц, осужденных за преступления, связанные с использованием опиодида.

Отметим, что администрация экс-президента Джо Байдена поддержала законопроект, но он «завис» в предыдущем созыве Сената, контролируемом демократическим большинством.

Фентанил — синтетический опиоидный анальгетик. В медицинских целях его используют для обезболивания больных раком и назначают людям, которые выздоравливают после болезненных операций.

Фентанил также используется для успокоения без снотворного эффекта. Анальгетик чаще всего используется для внутривенного введения, но, как и героин, его можно выкуривать или нюхать.

Длительное увлечение фентанилом чревато развитием у человека наркомании. Причем токсическое действие этого препарата более вредно даже чем морфин.

Напомним, что незаконный оборот фентанила является одной из главных причин введения пошлин США в отношении Канады, Мексики и Китая, которые считаются основными поставщиками этого наркотического вещества.